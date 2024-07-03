В Челябинске за два месяца упали цены на новостройки

В Челябинске с 8 мая по 20 июня 2024 года цены на новостройки упали на 12%. На данный момент стоимость новых квартир составляет 142 тысячи рублей за квадратный метр, сообщается в исследовании на портале о недвижимости.
«В Челябинске с 8 мая по 20 июня 2024 года стоимость квартир в новостройках снизилась на 12% до 142 тысяч рублей за квадратный метр. При этом разброс цен на новостройки в городе составляет от 2,5 млн до 13,5 млн рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.
Ранее Челябинск оказался на седьмом месте в рейтинге городов РФ, где выгодно покупать жилье. Среди населения России большая часть опрашиваемых считают, что в городе довольно выгодно приобретать квартиры. При этом в первой тройке лидеров оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург.
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