03 июля 2024

В Челябинске за два месяца упали цены на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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С мая по июнь стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 12%
С мая по июнь стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 12% Фото:

В Челябинске с 8 мая по 20 июня 2024 года цены на новостройки упали на 12%. На данный момент стоимость новых квартир составляет 142 тысячи рублей за квадратный метр, сообщается в исследовании на портале о недвижимости.

«В Челябинске с 8 мая по 20 июня 2024 года стоимость квартир в новостройках снизилась на 12% до 142 тысяч рублей за квадратный метр. При этом разброс цен на новостройки в городе составляет от 2,5 млн до 13,5 млн рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Ранее Челябинск оказался на седьмом месте в рейтинге городов РФ, где выгодно покупать жилье. Среди населения России большая часть опрашиваемых считают, что в городе довольно выгодно приобретать квартиры. При этом в первой тройке лидеров оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

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В Челябинске с 8 мая по 20 июня 2024 года цены на новостройки упали на 12%. На данный момент стоимость новых квартир составляет 142 тысячи рублей за квадратный метр, сообщается в исследовании на портале о недвижимости. «В Челябинске с 8 мая по 20 июня 2024 года стоимость квартир в новостройках снизилась на 12% до 142 тысяч рублей за квадратный метр. При этом разброс цен на новостройки в городе составляет от 2,5 млн до 13,5 млн рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. Ранее Челябинск оказался на седьмом месте в рейтинге городов РФ, где выгодно покупать жилье. Среди населения России большая часть опрашиваемых считают, что в городе довольно выгодно приобретать квартиры. При этом в первой тройке лидеров оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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