05 июля 2024

Челябинский минздрав напомнил о питьевом режиме в летнюю жару

Челябинский минздрав: в жару откажитесь от сладких напитков, кофе и алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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От сладких напитков в жару лучше отказаться (архивное фото)
От сладких напитков в жару лучше отказаться (архивное фото) Фото:

В жаркую погоду необходимо выпивать до трех литров воды в день и отказаться от сладких напитков, кофе и алкоголя. Памятку с правилами питьевого режима 6 июля опубликовало министерство здравоохранения Челябинской области.

«Мы делимся с вами базовыми правилась питьевого режима в жару. Чем лучше утолять жажду, а от чего стоит отказаться», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В жаркий день допускается выпивать не менее трех литров воды
В жаркий день допускается выпивать не менее трех литров воды
Фото:

Питьевой режим в жару:

  • Необходимо пить больше воды. Чем выше температура, тем больше жидкости нужно организму. При повышении температуры до 32 градусов врачи рекомендуют выпивать не менее трех литров воды.
  • Пейте небольшими порциями, но часто. Идеальный вариант — по 100-200 мл каждый час.
  • Пейте напитки правильной температуры. Лучший вариант — 18-20 градусов, допустимый температурный минимум 10-13 градусов. Воду из холодильника стоит пить очень маленькими глотками.
  • Пейте правильные напитки. Откажитесь от сладких напитков — они не утоляют жажду и плохо влияют на уровень сахара в крови. Откажитесь в жару от кофе — он провоцирует жажду и вымывает из тканей кальций. Откажитесь от алкоголя — в жару такие напитки угнетают сердечно-сосудистую систему.
  • В жару лучше всего пить воду, в том числе минеральную. Вместе с потом выходят из организма натрий, хлор, калий и другие минеральные вещества. Отличным вариантом, чтобы утолить жажду в жару, станет айран, зелёный и чёрный чаи.

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В жаркую погоду необходимо выпивать до трех литров воды в день и отказаться от сладких напитков, кофе и алкоголя. Памятку с правилами питьевого режима 6 июля опубликовало министерство здравоохранения Челябинской области. «Мы делимся с вами базовыми правилась питьевого режима в жару. Чем лучше утолять жажду, а от чего стоит отказаться», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Питьевой режим в жару:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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