Челябинскую трамвайную блогершу Maleficent вызвали в полицию

После схода трамвая маршрута №22 с рельс в Челябинске, за рулем которого находилась водитель-блогер с ником Maleficent, девушку вызвали в Госавтоинспекцию города. Руководство трамвайного депо также получило предупреждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«После схода с рельсов трамвая №22 около депо №1 сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска была проведена профилактическая беседа с водителем трамвая и должностными лицами трамвайного депо. Им напомнили о недопустимости нарушений правил дорожного движения и соблюдении скоростного режима», — отмечает пресс-служба полиции.
Тиктокерша с ником Maleficent работает водителем трамвая. Девушка активно делится подробностями своей работы через соцсети и заявляла, что «всегда любит гонять!». Однако, по ее словам, безопасность пассажиров для нее важнее всего. Сами пассажиры, со слов блогерши, регулярно благодарят ее за поездку. Городская Госавтоинспекция, комментируя инцидент, призвала всех водителей быть внимательнее на дороге. И отказаться от использования телефонов и посторонних разговоров во время движения, чтобы избежать возможных трагедий.
