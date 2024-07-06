Звезда «Уральских пельменей» Брекоткин рассказал о драке с Соколовым

Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин рассказал, что у него однажды была затяжная драка с другим участником команды Дмитрием Соколовым. В интервью актеру Андрею Пределину он заявил, что ссора произошла ночью, поэтому разнять их никто не мог.
«Мы просто пьяные очень были. Он был тогда „боксеристый“ дядька, достаточно серьезный противник, наверное. Тогда за горизонт еще не ушли навыки по самбо, значок КМС даже где-то валяется. И вот эти два фактора… Ну обычно разнимают, а тут оказалось, что мы вдвоем вышли, а все спят, время 04:00», — заявил Брекоткин в интервью, опубликованном на youtube-канале Пределина.
Шоумен также рассказал о случае, когда его забыли в Тюмени во время гастролей. Брекоткин зашел перекусить, а «Газель» с участниками исчезла. В отеле, где они останавливались, юмористу лишь сказали, что «вы уехали два часа назад». Из-за этой ситуации пришлось перенести предстоящий концерт, однако все разрешилось легко.
В марте 2024 года Дмитрий Соколов попал в скандал — шоумен сцепился с группой подростков в метро. По словам источника URA.RU, юноши преследовали Соколова в пабе Bla Bla Bar и оскорбили его подругу, в результате чего позже и произошел конфликт.
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