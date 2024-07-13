Отдых по-уральски: сколько стоят апартаменты на популярных челябинских озерах

На базах отдыха Челябинской области закончились свободные номера

14 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Почти все номера на базах отдыха оказались забронированы до августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На популярных базах в Челябинской области в июле оказались забронированы почти все номера и коттеджи. URA.RU рассказывает, где можно отдохнуть на челябинских озерах и сколько придется заплатить за выходные. Номерной фонд в июле полностью оказался забронирован на базах отдыха «Крутики» и «Фонград» у озера Тургояк. Однако, в последнем месте номера раскуплены до сентября при стоимости 8 500 рублей в сутки на двоих. В «Крутиках» остались свободные апартаменты на август со стоимостью семейного номера в 8930 рублей за сутки. На части челябинских баз отдыха номера и домики раскуплены до августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На базе отдыха «Уральские зори» (озеро Еловое) в выходные до конца июля доступны варианты только с переездом из одного номера в другой. Порядка десяти свободных номеров остались и в последние выходные месяца. Парк-отель «Еловое» располагает девятью свободными апартаментами в выходные, а на базе отдыха «Чебаркуль» есть несколько дат в будние дни, когда свободны номера категории «эконом» и «комфорт». Та же ситуация на части баз отдыха озер Увильды и Касарги. Озеро Тургояк На озере Тургояк основная часть номерного фонда раскуплена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство апартаментов рядом с озером включают все удобства. При стандартном размещении гостям доступны личные санузел и ванная комната, а также телевизор и мини-бар. На базе отдыха «Золотой пляж» стоимость номеров в выходные начинается от 10 980 рублей в сутки. За такую стоимость предоставляют стандартный номер на двоих. В тариф включили завтрак в формате шведского стола и Wi-Fi в номере. Кондиционеры доступны только постояльцем класса «люкс», стоимость которого начинается от 17 тысяч рублей в сутки. На базе отдыха «Форелька» доступны стандартные номера за семь тысяч рублей в сутки с завтраком. Такой тариф предполагает апартаменты с видом на лес. За вид на озеро придется выложить уже 7 500 рублей. Кулер находится на этаже, в номере — санузел и холодильник. Отель «Лазурный берег» предлагает гостям стандартный номер за 11 718 рублей в сутки. Номера классом выше раскуплены до конца месяца. В апартаментах находятся личная ванная, телевизор и бытовые принадлежности. Озеро Увильды Вблизи озера Увильды стоимость номеров в выходные начинается от 4 500 рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В доме отдыха «Гости» в стандартных номерах установлены кондиционеры. Стоимость суток начинается от семи тысяч рублей за двоих. Завтраки в стоимость не включены, а в номере находятся телевизор, холодильник и чайный набор. За 20 тысяч рублей в сутки можно арендовать люкс, где будут две спальни, зона кухни и несколько балконов. В выходные за 4 500 рублей в сутки стандартный номер предлагает база отдыха «Хутор Увильды». В апартаментах находится холодильник, обеденная зона, диван-кровать и двухспальная кровать. За 12 тысяч рублей можно арендовать дом с террасой. В клубе «Философия отдыха» остались избы за шесть тысяч рублей в сутки. Интерьер стилизован в старорусском убранстве. Дом оснащен удобствами и зоной для приготовления пищи. Там же предлагают размещения в юртах. Цены начинаются от десяти тысяч рублей в сутки. Несмотря на внешнее оформление, внутри находятся кухня, душ и туалет, а также спальная зона в современном стиле. Большой Кисегач и Малый Теренкуль Часть курортов на озере Большой Кисегач сдают апартаменты минимум на пять суток Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На курорте «Утес» доступны номера категории «комфорт» за 13 105 рублей. В стоимость включен завтрак, а в номере находятся личный санузел, телевизор и Wi-Fi. Номер класса «люкс» без кондиционера можно арендовать за 26 тысяч рублей в сутки. Спальня и зона отдыха разделены, там же гостям доступны холодильник и чайный набор. Санаторий «Кисегач» предлагает проживание только при аренде апартаментов от пяти суток. Стандартный номер обойдется в пять тысяч рублей в сутки на двоих, а отдельный гостевой дом — в 8 500 рублей. Там же доступен дом-шалаш за десять тысяч рублей в сутки. В последнем установлены две двуспальные кровати и мини-холодильник. Те же условия на базе отдыха «Улыбка». Дом для двух гостей можно арендовать за пять тысяч рублей в сутки. Спальня разграничена с обеденной зоной и кухней. Туалет и душ также находятся в коттедже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На популярных базах в Челябинской области в июле оказались забронированы почти все номера и коттеджи. URA.RU рассказывает, где можно отдохнуть на челябинских озерах и сколько придется заплатить за выходные. Номерной фонд в июле полностью оказался забронирован на базах отдыха «Крутики» и «Фонград» у озера Тургояк. Однако, в последнем месте номера раскуплены до сентября при стоимости 8 500 рублей в сутки на двоих. В «Крутиках» остались свободные апартаменты на август со стоимостью семейного номера в 8930 рублей за сутки. На базе отдыха «Уральские зори» (озеро Еловое) в выходные до конца июля доступны варианты только с переездом из одного номера в другой. Порядка десяти свободных номеров остались и в последние выходные месяца. Парк-отель «Еловое» располагает девятью свободными апартаментами в выходные, а на базе отдыха «Чебаркуль» есть несколько дат в будние дни, когда свободны номера категории «эконом» и «комфорт». Та же ситуация на части баз отдыха озер Увильды и Касарги. Большинство апартаментов рядом с озером включают все удобства. При стандартном размещении гостям доступны личные санузел и ванная комната, а также телевизор и мини-бар. На базе отдыха «Золотой пляж» стоимость номеров в выходные начинается от 10 980 рублей в сутки. За такую стоимость предоставляют стандартный номер на двоих. В тариф включили завтрак в формате шведского стола и Wi-Fi в номере. Кондиционеры доступны только постояльцем класса «люкс», стоимость которого начинается от 17 тысяч рублей в сутки. На базе отдыха «Форелька» доступны стандартные номера за семь тысяч рублей в сутки с завтраком. Такой тариф предполагает апартаменты с видом на лес. За вид на озеро придется выложить уже 7 500 рублей. Кулер находится на этаже, в номере — санузел и холодильник. Отель «Лазурный берег» предлагает гостям стандартный номер за 11 718 рублей в сутки. Номера классом выше раскуплены до конца месяца. В апартаментах находятся личная ванная, телевизор и бытовые принадлежности. В доме отдыха «Гости» в стандартных номерах установлены кондиционеры. Стоимость суток начинается от семи тысяч рублей за двоих. Завтраки в стоимость не включены, а в номере находятся телевизор, холодильник и чайный набор. За 20 тысяч рублей в сутки можно арендовать люкс, где будут две спальни, зона кухни и несколько балконов. В выходные за 4 500 рублей в сутки стандартный номер предлагает база отдыха «Хутор Увильды». В апартаментах находится холодильник, обеденная зона, диван-кровать и двухспальная кровать. За 12 тысяч рублей можно арендовать дом с террасой. В клубе «Философия отдыха» остались избы за шесть тысяч рублей в сутки. Интерьер стилизован в старорусском убранстве. Дом оснащен удобствами и зоной для приготовления пищи. Там же предлагают размещения в юртах. Цены начинаются от десяти тысяч рублей в сутки. Несмотря на внешнее оформление, внутри находятся кухня, душ и туалет, а также спальная зона в современном стиле. На курорте «Утес» доступны номера категории «комфорт» за 13 105 рублей. В стоимость включен завтрак, а в номере находятся личный санузел, телевизор и Wi-Fi. Номер класса «люкс» без кондиционера можно арендовать за 26 тысяч рублей в сутки. Спальня и зона отдыха разделены, там же гостям доступны холодильник и чайный набор. Санаторий «Кисегач» предлагает проживание только при аренде апартаментов от пяти суток. Стандартный номер обойдется в пять тысяч рублей в сутки на двоих, а отдельный гостевой дом — в 8 500 рублей. Там же доступен дом-шалаш за десять тысяч рублей в сутки. В последнем установлены две двуспальные кровати и мини-холодильник. Те же условия на базе отдыха «Улыбка». Дом для двух гостей можно арендовать за пять тысяч рублей в сутки. Спальня разграничена с обеденной зоной и кухней. Туалет и душ также находятся в коттедже.