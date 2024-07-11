Меру пресечения свердловскому экс-министру изберет судья, разозлившая Хинштейна

Меру пресечения экс-главе свердловского министерства транспорта Василию Старкову, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, изберет судья Ирина Цыбульская, передает корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда, где проходит заседание. В 2023 году ее критиковал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Цыбульская вела дело Александра Неустроева, напавшего на мальчика в шапке с символом "Z". Его обвиняли по статье о хулиганстве, но судья дело прекратила, поскольку мужчина «раскаялся». Наказанием для него тогда стал судебный штраф в размере семи тысяч рублей, но из-за общественного резонанса дело пересмотрели, и сейчас Неустроев в колонии.
Спустя время квалификационная коллегия судей Свердловской области рекомендовала Ирину Цыбульскую на должность зампреда Ленинского районного суда. Хинштейна это очень возмутило. «Судья Ирина Цыбульская, которая освободила от наказания подонка, напавшего на сына участника СВО из-за шапки с буквой „Z“, идет на повышение. И это несмотря на то, что Генпрокуратура уже заявила о существенных нарушениях в вынесенном ей решении, которое будет теперь пересмотрено», — возмущался тогда депутат.
На сайте Ленинского райсуда указано, что сейчас Цыбульская исполняет обязанности заместителя председателя суда по уголовным делам. Больше информации по делу Василия Старкова — в сюжете URA.RU.
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