Суд оставил за решеткой свердловского экс-мэра, обвиненного во взятках

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего мэра Каменского района Сергея Белоусова, которого обвиняют во взятках. Он останется в СИЗО, рассказали в пресс-службе суда.
Белоусов содержится в екатеринбургском СИЗО-1. «Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил судебный акт без изменения, а жалобу защитника — без удовлетворения. Под стражей обвиняемый пробудет по 13 августа включительно», — сказано в сообщении.
О задержании Белоусова стало известно в мае. Его обвиняют по двум статьям: незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вопросы к чиновнику могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей.
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