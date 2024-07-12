Суд оставил за решеткой свердловского экс-мэра, обвиненного во взятках

12 июля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Сергей Белоусов останется за решеткой до 13 августа включительно Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего мэра Каменского района Сергея Белоусова, которого обвиняют во взятках. Он останется в СИЗО, рассказали в пресс-службе суда. Белоусов содержится в екатеринбургском СИЗО-1. «Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил судебный акт без изменения, а жалобу защитника — без удовлетворения. Под стражей обвиняемый пробудет по 13 августа включительно», — сказано в сообщении. О задержании Белоусова стало известно в мае. Его обвиняют по двум статьям: незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вопросы к чиновнику могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего мэра Каменского района Сергея Белоусова, которого обвиняют во взятках. Он останется в СИЗО, рассказали в пресс-службе суда. Белоусов содержится в екатеринбургском СИЗО-1. «Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил судебный акт без изменения, а жалобу защитника — без удовлетворения. Под стражей обвиняемый пробудет по 13 августа включительно», — сказано в сообщении. О задержании Белоусова стало известно в мае. Его обвиняют по двум статьям: незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вопросы к чиновнику могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей.