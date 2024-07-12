На дороге Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе грузовой автомобиль «Мерседес» ночью 13 июля сбил насмерть пешехода, после чего машину развернуло, а ее полуприцеп опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении Госавтоинспекции.
«На 54-м километре автодороги Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан 13 июля в 02:20 водитель 1971 года рождения сбил 49-летнего пешехода. Женщина, переходившая дорогу в неустановленном для этого месте, скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве.
В региональном управлении ГИБДД также отметили, что после столкновения полуприцеп «Мерседеса» перевернулся. Сотрудники автоинспекции организовали на этом участке автодороги объезд. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее в Копейске на пешеходном переходе китайский кроссовер сбил четырехлетнего ребенка. Мальчик получил телесные повреждения и бы госпитализирован.
На трассе Челябинск — Троицк большегруз насмерть сбил пешехода
Фото Госавтоинспекции Челябинской области
Машину с полуприцепом после столкновения развернуло на дороге
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На дороге Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе грузовой автомобиль «Мерседес» ночью 13 июля сбил насмерть пешехода, после чего машину развернуло, а ее полуприцеп опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении Госавтоинспекции. «На 54-м километре автодороги Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан 13 июля в 02:20 водитель 1971 года рождения сбил 49-летнего пешехода. Женщина, переходившая дорогу в неустановленном для этого месте, скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. В региональном управлении ГИБДД также отметили, что после столкновения полуприцеп «Мерседеса» перевернулся. Сотрудники автоинспекции организовали на этом участке автодороги объезд. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ранее в Копейске на пешеходном переходе китайский кроссовер сбил четырехлетнего ребенка. Мальчик получил телесные повреждения и бы госпитализирован.