На трассе под Челябинском фура опрокинулась после столкновения с пешеходом. Фото

На трассе Челябинск — Троицк фура насмерть сбила женщину и опрокинула полуприцеп

13 июля 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

Инспектора ДПС организовали объезд участка, где фура насмерть сбила пешехода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На дороге Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе грузовой автомобиль «Мерседес» ночью 13 июля сбил насмерть пешехода, после чего машину развернуло, а ее полуприцеп опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении Госавтоинспекции. «На 54-м километре автодороги Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан 13 июля в 02:20 водитель 1971 года рождения сбил 49-летнего пешехода. Женщина, переходившая дорогу в неустановленном для этого месте, скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. В региональном управлении ГИБДД также отметили, что после столкновения полуприцеп «Мерседеса» перевернулся. Сотрудники автоинспекции организовали на этом участке автодороги объезд. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ранее в Копейске на пешеходном переходе китайский кроссовер сбил четырехлетнего ребенка. Мальчик получил телесные повреждения и бы госпитализирован. На трассе Челябинск — Троицк большегруз насмерть сбил пешехода Фото Госавтоинспекции Челябинской области Машину с полуприцепом после столкновения развернуло на дороге Фото Госавтоинспекции Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дороге Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе грузовой автомобиль «Мерседес» ночью 13 июля сбил насмерть пешехода, после чего машину развернуло, а ее полуприцеп опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении Госавтоинспекции. «На 54-м километре автодороги Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан 13 июля в 02:20 водитель 1971 года рождения сбил 49-летнего пешехода. Женщина, переходившая дорогу в неустановленном для этого месте, скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. В региональном управлении ГИБДД также отметили, что после столкновения полуприцеп «Мерседеса» перевернулся. Сотрудники автоинспекции организовали на этом участке автодороги объезд. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ранее в Копейске на пешеходном переходе китайский кроссовер сбил четырехлетнего ребенка. Мальчик получил телесные повреждения и бы госпитализирован.