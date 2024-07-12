В Копейске (Челябинская область) госпитализирован четырехлетний ребенок после того, как его сбил на пешеходном переходе китайский паркетник. Об этом 12 июля сообщили в копейской Госавтоинспекции.
«На пешеходном переходе по улице Кожевникова водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем „Haval Jоlion“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2020 года рождения получил телесные повреждения и бы госпитализирован», — сообщили в отделе Госавтоинспекции.
Сообщается, что происшествие произошло 11 июля в 15:54 в районе дома № 7 по улице Кожевникова. Во время перехода проезжей части мальчик находился в сопровождении взрослых. На видео с камер компании «Инсит» видно, что ребенок передвигался на детском велосипеде.
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