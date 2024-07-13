13 июля 2024

В Челябинске скончался Герой России Илья Панфилов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург, прощание, похороны, утрата, церковная свеча, отпевание в храме
В Челябинске скоропостижно скончался Герой России Илья Панфилов (архивное фото) Фото:

На 52-м году в Челябинске 13 июля ушел из жизни Герой России, подполковник Илья Панфилов. Последние годы он возглавлял общественный совет при Министерстве общественной безопасности Челябинской области.

«Имя Ильи Борисовича навсегда вписано в историю нашей страны. Он всю жизнь посвятил российской армии, прошел все командные должности. Был наставником и другом для молодых военнослужащих», — отметил полпред в УрФО Владимир Якушев, направив телеграмму и выразив соболезнования близким и родным Панфилова.

Указом президента РФ в 1995 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Панфилову было присвоено звание Героя России. За первую чеченскую кампанию этого звания среди огнеметчиков были удостоены только два человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 52-м году в Челябинске 13 июля ушел из жизни Герой России, подполковник Илья Панфилов. Последние годы он возглавлял общественный совет при Министерстве общественной безопасности Челябинской области. «Имя Ильи Борисовича навсегда вписано в историю нашей страны. Он всю жизнь посвятил российской армии, прошел все командные должности. Был наставником и другом для молодых военнослужащих», — отметил полпред в УрФО Владимир Якушев, направив телеграмму и выразив соболезнования близким и родным Панфилова. Указом президента РФ в 1995 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Панфилову было присвоено звание Героя России. За первую чеченскую кампанию этого звания среди огнеметчиков были удостоены только два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...