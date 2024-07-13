В Челябинске скончался Герой России Илья Панфилов

14 июля 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Челябинске скоропостижно скончался Герой России Илья Панфилов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 52-м году в Челябинске 13 июля ушел из жизни Герой России, подполковник Илья Панфилов. Последние годы он возглавлял общественный совет при Министерстве общественной безопасности Челябинской области. «Имя Ильи Борисовича навсегда вписано в историю нашей страны. Он всю жизнь посвятил российской армии, прошел все командные должности. Был наставником и другом для молодых военнослужащих», — отметил полпред в УрФО Владимир Якушев, направив телеграмму и выразив соболезнования близким и родным Панфилова. Указом президента РФ в 1995 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Панфилову было присвоено звание Героя России. За первую чеченскую кампанию этого звания среди огнеметчиков были удостоены только два человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 52-м году в Челябинске 13 июля ушел из жизни Герой России, подполковник Илья Панфилов. Последние годы он возглавлял общественный совет при Министерстве общественной безопасности Челябинской области. «Имя Ильи Борисовича навсегда вписано в историю нашей страны. Он всю жизнь посвятил российской армии, прошел все командные должности. Был наставником и другом для молодых военнослужащих», — отметил полпред в УрФО Владимир Якушев, направив телеграмму и выразив соболезнования близким и родным Панфилова. Указом президента РФ в 1995 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Панфилову было присвоено звание Героя России. За первую чеченскую кампанию этого звания среди огнеметчиков были удостоены только два человека.