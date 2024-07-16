Глава Белоярского района ХМАО Маненков встретил медведя по пути на работу
Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков встретил медведя по пути на рабочую встречу в соседний поселок. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.
«Утром, направляясь с рабочим визитом в с.п. Верхнеказымский, отъехав недалеко от города, встретил по дороге медвежонка. Сразу сообщил соответствующим службам. Ситуация на контроле», — написал Маненков.
К публикации мэр прикрепил видео, снятое из окна автомобиля. На нем видно медведя, который выбежал из леса к дороге.
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