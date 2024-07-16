16 июля 2024

Мэр из ХМАО встретил медведя по пути на работу. Видео

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Глава Белоярского района ХМАО Маненков встретил медведя по пути на работу
Глава Белоярского района ХМАО Маненков встретил медведя по пути на работу Фото:

Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков встретил медведя по пути на рабочую встречу в соседний поселок. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.

«Утром, направляясь с рабочим визитом в с.п. Верхнеказымский, отъехав недалеко от города, встретил по дороге медвежонка. Сразу сообщил соответствующим службам. Ситуация на контроле», — написал Маненков.

К публикации мэр прикрепил видео, снятое из окна автомобиля. На нем видно медведя, который выбежал из леса к дороге.

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Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков встретил медведя по пути на рабочую встречу в соседний поселок. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале. «Утром, направляясь с рабочим визитом в с.п. Верхнеказымский, отъехав недалеко от города, встретил по дороге медвежонка. Сразу сообщил соответствующим службам. Ситуация на контроле», — написал Маненков. К публикации мэр прикрепил видео, снятое из окна автомобиля. На нем видно медведя, который выбежал из леса к дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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