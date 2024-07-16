Екатеринбуржец развратил восьмиклассницу на территории школы

В Екатеринбурге мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки прямо на территории школы. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию.
«50-летний мужчина находился на территории одной из школ Чкаловского района. Там он подошел к восьмикласснице и, с целью своего сексуального влечения, совершил развратные действия», — рассказал собеседник агентства.
Подозреваемый был оперативно задержан прямо на работе — он трудится мойщиком на автомойке. Мужчина признался в совершении преступления. Сейчас он под арестом, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий». Ранее автомойщик уже был судим за разбой и грабеж, сейчас ему грозит до восьми лет тюрьмы. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария по теме.
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