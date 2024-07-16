16 июля 2024

Екатеринбуржец развратил восьмиклассницу на территории школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выследил юную девушку прямо возле школы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки прямо на территории школы. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию.

«50-летний мужчина находился на территории одной из школ Чкаловского района. Там он подошел к восьмикласснице и, с целью своего сексуального влечения, совершил развратные действия», — рассказал собеседник агентства.

Подозреваемый был оперативно задержан прямо на работе — он трудится мойщиком на автомойке. Мужчина признался в совершении преступления. Сейчас он под арестом, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий». Ранее автомойщик уже был судим за разбой и грабеж, сейчас ему грозит до восьми лет тюрьмы. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария по теме.

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В Екатеринбурге мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки прямо на территории школы. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «50-летний мужчина находился на территории одной из школ Чкаловского района. Там он подошел к восьмикласснице и, с целью своего сексуального влечения, совершил развратные действия», — рассказал собеседник агентства. Подозреваемый был оперативно задержан прямо на работе — он трудится мойщиком на автомойке. Мужчина признался в совершении преступления. Сейчас он под арестом, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий». Ранее автомойщик уже был судим за разбой и грабеж, сейчас ему грозит до восьми лет тюрьмы. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария по теме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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