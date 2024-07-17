Минэнерго заявило о рисках введения графиков отключений на юге страны

Минэнерго: есть риски ввода графиков аварийных ограничений

17 июля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

На юге России могут ввести графики отключения электроэнергии из-за аномально теплой температуры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Возможны повторные отключения электроэнергии на юге России на фоне высоких температур, также есть риски ввода графиков ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Евгений Грабчак. «Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется. Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями», — заявил Грабчак в эфире телеканала «Россия 24». Замминистра подчеркнул, что ситуация с дефицитом мощности связана с ремонтами оборудования и рекордными показателями потребления энергии. По его словам, ведутся работы по минимизации объемов технологических работ и стабилизации работы Ростовской АЭС, что должно привести к улучшению ситуации. Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Они были разработаны для предотвращения перегрузки энергосистемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможны повторные отключения электроэнергии на юге России на фоне высоких температур, также есть риски ввода графиков ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Евгений Грабчак. «Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется. Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями», — заявил Грабчак в эфире телеканала «Россия 24». Замминистра подчеркнул, что ситуация с дефицитом мощности связана с ремонтами оборудования и рекордными показателями потребления энергии. По его словам, ведутся работы по минимизации объемов технологических работ и стабилизации работы Ростовской АЭС, что должно привести к улучшению ситуации. Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Они были разработаны для предотвращения перегрузки энергосистемы.