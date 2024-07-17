В Краснодаре и Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии

17 июля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Жители Краснодара и Крыма столкнутся с временными отключениями электроэнергии Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Это делается для предотвращения перегрузки энергосистемы. «В Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале. Агентство РИА Новости также сообщает о временных отключениях электроэнергии в Крыму. Мэр Краснодара также добавил, что ограничения электроснабжения в Краснодаре продлятся с 17 по 19 июля. С 12:00 до 18:00 — жители западных и юго-западных районов города могут столкнуться с отключениями. Мэр призвал проявить терпение, отметив, что эта вынужденная мера из-за жаркой погоды. Ограничения будут действовать до отмены соответствующего распоряжения, заключил Наумов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Это делается для предотвращения перегрузки энергосистемы. «В Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале. Агентство РИА Новости также сообщает о временных отключениях электроэнергии в Крыму. Мэр Краснодара также добавил, что ограничения электроснабжения в Краснодаре продлятся с 17 по 19 июля. С 12:00 до 18:00 — жители западных и юго-западных районов города могут столкнуться с отключениями. Мэр призвал проявить терпение, отметив, что эта вынужденная мера из-за жаркой погоды. Ограничения будут действовать до отмены соответствующего распоряжения, заключил Наумов.