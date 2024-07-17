В СК раскрыли сумму полученных Кибовским взяток

Более 100 миллионов рублей в качестве взяток получил бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщили в СКР.
«Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Следствие считает, что Кибовский сотрудничал с коммерческими организациями в заключении государственных контрактов.
Ранее Кибовского задержали. Против него возбуждены два уголовных дела, по ним ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Более 100 миллионов рублей в качестве взяток получил бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщили в СКР. «Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Следствие считает, что Кибовский сотрудничал с коммерческими организациями в заключении государственных контрактов. Ранее Кибовского задержали. Против него возбуждены два уголовных дела, по ним ему грозит до 25 лет лишения свободы.