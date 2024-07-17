В СК раскрыли сумму полученных Кибовским взяток

Кибовский получил взяток на сумму более 100 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Сергеем Юрским в театре Моссовета. Москва, кибовский александр
Против Александра Кибовского возбуждены два уголовных дела Фото:

Более 100 миллионов рублей в качестве взяток получил бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщили в СКР.

«Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Следствие считает, что Кибовский сотрудничал с коммерческими организациями в заключении государственных контрактов.

Ранее Кибовского задержали. Против него возбуждены два уголовных дела, по ним ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 100 миллионов рублей в качестве взяток получил бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщили в СКР. «Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Следствие считает, что Кибовский сотрудничал с коммерческими организациями в заключении государственных контрактов. Ранее Кибовского задержали. Против него возбуждены два уголовных дела, по ним ему грозит до 25 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...