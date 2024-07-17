РБК: экс-министр правительства Москвы Кибовский задержан за взятку

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Открытие выставки "Best of Russia -2017". Москва, кибовский александр
Александр Кибовский задержан в Москве по делу о получении взятки Фото:

По делу о получении взятки задержан бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с материалами дела.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали Кибовского», — заявили источники РБК. Официальной информации по этому поводу нет. Против Кибовского возбуждены два уголовных дела. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы.

В правительстве Москвы Кибовский работал с 2010 года. В 2015 году он возглавил городской департамент культуры.

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По делу о получении взятки задержан бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с материалами дела. «Сотрудники правоохранительных органов задержали Кибовского», — заявили источники РБК. Официальной информации по этому поводу нет. Против Кибовского возбуждены два уголовных дела. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы. В правительстве Москвы Кибовский работал с 2010 года. В 2015 году он возглавил городской департамент культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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