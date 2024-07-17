РБК: экс-министр правительства Москвы Кибовский задержан за взятку

17 июля 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Александр Кибовский задержан в Москве по делу о получении взятки Фото: Владимир Андреев © URA.RU По делу о получении взятки задержан бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с материалами дела. «Сотрудники правоохранительных органов задержали Кибовского», — заявили источники РБК. Официальной информации по этому поводу нет. Против Кибовского возбуждены два уголовных дела. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы. В правительстве Москвы Кибовский работал с 2010 года. В 2015 году он возглавил городской департамент культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По делу о получении взятки задержан бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с материалами дела. «Сотрудники правоохранительных органов задержали Кибовского», — заявили источники РБК. Официальной информации по этому поводу нет. Против Кибовского возбуждены два уголовных дела. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы. В правительстве Москвы Кибовский работал с 2010 года. В 2015 году он возглавил городской департамент культуры.