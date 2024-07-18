Жена Джигана задолжала налоговой 3,8 млн рублей

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Долг Оксаны Самойловой перед налоговой составил 3,82 миллиона рублей Фото:

Жена рэпера Джигана модель Оксана Самойлова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 миллиона рублей, что почти на 46,5 миллиона меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Оксана Самойлова задолжала ФНС 3,82 миллиона рублей. По информации Mash, сумма почти на 46,5 миллиона меньше, чем в мае 2023 года», — написали в telegram-канале, отметив, что в прошлом году долг жены Джигана превысил 50 миллионов рублей.

При этом бизнесы Самойловой терпят неудачи. За последние пять лет выручка ее ООО «Фэмили Фест» составила 0 рублей. Точно так же и в ООО «Айэмспэшел» с 2021 года. Еще в прошлом году во время работы МВД по списку из 32 инфоблогеров появились вопросы к фирмам модели.

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Жена рэпера Джигана модель Оксана Самойлова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 миллиона рублей, что почти на 46,5 миллиона меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Оксана Самойлова задолжала ФНС 3,82 миллиона рублей. По информации Mash, сумма почти на 46,5 миллиона меньше, чем в мае 2023 года», — написали в telegram-канале, отметив, что в прошлом году долг жены Джигана превысил 50 миллионов рублей. При этом бизнесы Самойловой терпят неудачи. За последние пять лет выручка ее ООО «Фэмили Фест» составила 0 рублей. Точно так же и в ООО «Айэмспэшел» с 2021 года. Еще в прошлом году во время работы МВД по списку из 32 инфоблогеров появились вопросы к фирмам модели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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