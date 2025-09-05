«Известия»: НАТО под началом Британии обостряет угрозы для России в Арктике

НАТО усиливает военное присутствие на Крайнем Севере. К северу от Норвегии был зафиксирован пролет американского стратегического бомбардировщика B-2A Spirit, способного нести ядерное оружие. За координацию действий по милитаризации Арктики отвечает Великобритания, а Норвегия намерена закупить у Лондона партию противолодочных фрегатов.
«Лондон — застрельщик и координатор усилий Североатлантического альянса по милитаризации Арктики. В Осло соответствующие военные мероприятия союзников в северных регионах всецело поддерживают и активно к ним подключаются», — сообщают «Известия» со ссылкой на российское посольство в Осло. Представители посольства также отметили, что Норвегия называет себя «глазами и ушами НАТО на Севере», осуществляя наблюдение за Северным флотом России и стратегическими объектами на Кольском полуострове.
По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Стере, Лондон планирует поставить Осло не менее пяти новейших фрегатов типа 26, оснащенных противолодочными системами. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что новые корабли предназначены для отслеживания российских подводных лодок. В середине августа объединенное командование ВВС НАТО разместило три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на базе Эрланна, а авианосец Gerald Ford патрулирует воды Северного Ледовитого океана. Российская сторона отмечает, что наращивание военной инфраструктуры НАТО в высоких широтах ведет к росту напряженности и вынуждает Москву укреплять собственное присутствие в Арктике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.