Песков рассказал о темах выступления Путина на ВЭФ

Центральной темой речи президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) станут не геополитические вопросы. По его словам, акцент будет сделан на других аспектах, более соответствующих экономической повестке мероприятия.
«Сегодня же главным будет все-таки не геополитика», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что геополитические итоги недавних международных контактов уже были подведены главой государства ранее в Пекине. Песков подчеркнул, что на российском экономическом форуме геополитика не должна занимать главенствующее положение, уступив место вопросам развития экономики Дальнего Востока.
X Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке, собрав участников для обсуждения темы сотрудничества во имя мира и процветания на Дальнем Востоке. Мероприятие проводится на площадке Дальневосточного федерального университета, где и состоится ключевое выступление российского лидера.
