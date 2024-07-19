К делу свердловского экс-борца с коррупцией подключился адвокат бывшего вице-губернатора

Адвокатом арестованного уральского полковника Дьякова стал Константин Акулич
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Продление меры пресечения Дьякову Андрею в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, преступление, суд, дьяков андрей
Андрей Дьяков свою вину не признает Фото:
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Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

В суде бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, обвиненного в коррупции, теперь защищает челябинский адвокат Константин Акулич. Широкую известность он получил после резонансных уголовных дел полицейского Сергея Лиховидько и экс-вице-губернатора Николая Сандакова.

Накануне Дьякову продлили срок содержания под стражей до 28 октября. Вердикт вынес Центральный районный суд Челябинска. Почему офицера перевезли из екатеринбургского СИЗО в челябинское, доподлинно неизвестно. После процесса защитник рассказал URA.RU, что решение о переводе принял следственный орган, в производстве которого находится дело Дьякова (по данным агентства, его расследует четвертое следственное управление ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге).

На этом же заседании стало известно, что Дьяков уволен из системы МВД. Ему вменяют взятку (200 млн рублей) и превышение должностных полномочий. Свою вину полковник отрицает. Он считает, что его оговорил директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, арестованный по обвинению в мошенничестве.

Акулич был первым адвокатом Сандакова. Последний курировал внутреннюю политику Челябинской области. В 2015 году его задержали оперативники ФСБ по подозрению в мошенничестве, получении взятки и взломе чужой электронной почты. Через три года суд приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в семь миллионов рублей. В 2019-м он добился замены наказания на принудительные работы. Через он получил условно-досрочное освобождение.

Другой резонансный процесс, в котором участвовал Акулич, — защита сотрудника ОМВД «Чебаркульский» Сергея Лиховидько. В 2015 году полицейского обвинили в убийстве задержанного рецидивиста. Сожительница злоумышленника заявила, что Лиховидько якобы избил мужчину в отделе полиции, чтобы выбить признательные показания. За офицера вступились горожане. Пока шло разбирательство, офицер продолжал ловить преступников. Вскоре дело развалилось в суде. За незаконное уголовное преследование Лиховидько получил 150 тысяч рублей с ОМВД.

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В суде бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, обвиненного в коррупции, теперь защищает челябинский адвокат Константин Акулич. Широкую известность он получил после резонансных уголовных дел полицейского Сергея Лиховидько и экс-вице-губернатора Николая Сандакова. Накануне Дьякову продлили срок содержания под стражей до 28 октября. Вердикт вынес Центральный районный суд Челябинска. Почему офицера перевезли из екатеринбургского СИЗО в челябинское, доподлинно неизвестно. После процесса защитник рассказал URA.RU, что решение о переводе принял следственный орган, в производстве которого находится дело Дьякова (по данным агентства, его расследует четвертое следственное управление ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). На этом же заседании стало известно, что Дьяков уволен из системы МВД. Ему вменяют взятку (200 млн рублей) и превышение должностных полномочий. Свою вину полковник отрицает. Он считает, что его оговорил директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, арестованный по обвинению в мошенничестве. Акулич был первым адвокатом Сандакова. Последний курировал внутреннюю политику Челябинской области. В 2015 году его задержали оперативники ФСБ по подозрению в мошенничестве, получении взятки и взломе чужой электронной почты. Через три года суд приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в семь миллионов рублей. В 2019-м он добился замены наказания на принудительные работы. Через он получил условно-досрочное освобождение. Другой резонансный процесс, в котором участвовал Акулич, — защита сотрудника ОМВД «Чебаркульский» Сергея Лиховидько. В 2015 году полицейского обвинили в убийстве задержанного рецидивиста. Сожительница злоумышленника заявила, что Лиховидько якобы избил мужчину в отделе полиции, чтобы выбить признательные показания. За офицера вступились горожане. Пока шло разбирательство, офицер продолжал ловить преступников. Вскоре дело развалилось в суде. За незаконное уголовное преследование Лиховидько получил 150 тысяч рублей с ОМВД.
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