В ХМАО возник дефицит картофеля

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за сокращения импортных поставок в июне возникла нехватка картофеля. Из-за этого ускорился рост цен на продукцию, сообщает Центробанк.
«Ускорился годовой рост цен на плодоовощную продукцию. В июне из-за сокращения импортных поставок снизилось предложение картофеля. Наряду с выросшими логистическими издержками это привело к ускорению роста цен на картофель в годовом сопоставлении», — говорится на сайте ЦБ.
Цены в общем на продовольственные товары по региону в июне оказались на 8,74% выше, чем годом ранее. Среди продукции особенно быстро начали дорожать говядина, вареные и сырокопченые колбасы, сливочное масло, сметана и мороженое.
Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость картофеля в ХМАО выросла более чем на 60%. В среднем региону в начале июня килограмм продукции стоил 67,51 рублей.
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