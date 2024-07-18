18 июля 2024

В ХМАО возник дефицит картофеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение продукции на рынке снизилось из-за сокращения импортных поставок
Предложение продукции на рынке снизилось из-за сокращения импортных поставок Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за сокращения импортных поставок в июне возникла нехватка картофеля. Из-за этого ускорился рост цен на продукцию, сообщает Центробанк.

«Ускорился годовой рост цен на плодоовощную продукцию. В июне из-за сокращения импортных поставок снизилось предложение картофеля. Наряду с выросшими логистическими издержками это привело к ускорению роста цен на картофель в годовом сопоставлении», — говорится на сайте ЦБ.

Цены в общем на продовольственные товары по региону в июне оказались на 8,74% выше, чем годом ранее. Среди продукции особенно быстро начали дорожать говядина, вареные и сырокопченые колбасы, сливочное масло, сметана и мороженое.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость картофеля в ХМАО выросла более чем на 60%. В среднем региону в начале июня килограмм продукции стоил 67,51 рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе из-за сокращения импортных поставок в июне возникла нехватка картофеля. Из-за этого ускорился рост цен на продукцию, сообщает Центробанк. «Ускорился годовой рост цен на плодоовощную продукцию. В июне из-за сокращения импортных поставок снизилось предложение картофеля. Наряду с выросшими логистическими издержками это привело к ускорению роста цен на картофель в годовом сопоставлении», — говорится на сайте ЦБ. Цены в общем на продовольственные товары по региону в июне оказались на 8,74% выше, чем годом ранее. Среди продукции особенно быстро начали дорожать говядина, вареные и сырокопченые колбасы, сливочное масло, сметана и мороженое. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость картофеля в ХМАО выросла более чем на 60%. В среднем региону в начале июня килограмм продукции стоил 67,51 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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