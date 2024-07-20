Лукашенко предложил привлечь политзаключенных к уборке улиц

20 июля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Президент Белоруссии пожаловался, что местные власти «не хотят понимать», что произошла чрезвычайная ситуация Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ликвидации последствий прошедшего в Белоруссии урагана должны быть задействованы заключенные, в том числе политические. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «У нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране», — сказал он на совещании о ликвидации последствий урагана. Видео опубликовано в telegram-канале «Пул Первого». Также Лукашенко высказал критику работе местных властей, которые, по его словам, не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Он считает, что общество разделилось на тех, кто помогает расчищать завалы и на тех, кто ждет, что власти решат все проблемы. Ранее, 13 и 14 июля, по 1960 населенным пунктам Белоруссии прошел грозовой фронт. Страну накрыли ливни и шквалистый ветер, которые нарушили энергоснабжение. В России также были аномальные природные явления. Санкт-Петербург накрыло сильнейшим ураганом, гнувший и валивший деревья и срывавший кровлю и черепицу. А 5 июля в Москву пришел ураган «Орхан» с ливнем и громом. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ликвидации последствий прошедшего в Белоруссии урагана должны быть задействованы заключенные, в том числе политические. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «У нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране», — сказал он на совещании о ликвидации последствий урагана. Видео опубликовано в telegram-канале «Пул Первого». Также Лукашенко высказал критику работе местных властей, которые, по его словам, не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Он считает, что общество разделилось на тех, кто помогает расчищать завалы и на тех, кто ждет, что власти решат все проблемы. Ранее, 13 и 14 июля, по 1960 населенным пунктам Белоруссии прошел грозовой фронт. Страну накрыли ливни и шквалистый ветер, которые нарушили энергоснабжение. В России также были аномальные природные явления. Санкт-Петербург накрыло сильнейшим ураганом, гнувший и валивший деревья и срывавший кровлю и черепицу. А 5 июля в Москву пришел ураган «Орхан» с ливнем и громом. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков.