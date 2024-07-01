Во многих районах Петербурга ветер повалил деревья
Мощный ураган, ливень и поваленные деревья — в Санкт-Петербург пришла аномальная погода после сильной жары. Шквалистый ветер гнул к земле деревья практически во всех районах города. С крыш улетали фрагменты кровли и черепицы. По данным СМИ, упавшее дерево убило петербурженку. Фотографии и видео природного ЧП — в материале URA.RU.
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