Санкт-Петербург накрыло сильнейшим ураганом. Фоторепортаж

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Во многих районах Петербурга ветер повалил деревья Фото:

Мощный ураган, ливень и поваленные деревья — в Санкт-Петербург пришла аномальная погода после сильной жары. Шквалистый ветер гнул к земле деревья практически во всех районах города. С крыш улетали фрагменты кровли и черепицы. По данным СМИ, упавшее дерево убило петербурженку. Фотографии и видео природного ЧП — в материале URA.RU.

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Мощный ураган, ливень и поваленные деревья — в Санкт-Петербург пришла аномальная погода после сильной жары. Шквалистый ветер гнул к земле деревья практически во всех районах города. С крыш улетали фрагменты кровли и черепицы. По данным СМИ, упавшее дерево убило петербурженку. Фотографии и видео природного ЧП — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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