Санкт-Петербург накрыло сильнейшим ураганом. Фоторепортаж

01 июля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Во многих районах Петербурга ветер повалил деревья Фото: vk.com / Владислава Пруткова https://vk.com/ladyicewolf?w=wall16773803_14927 Мощный ураган, ливень и поваленные деревья — в Санкт-Петербург пришла аномальная погода после сильной жары. Шквалистый ветер гнул к земле деревья практически во всех районах города. С крыш улетали фрагменты кровли и черепицы. По данным СМИ, упавшее дерево убило петербурженку. Фотографии и видео природного ЧП — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мощный ураган, ливень и поваленные деревья — в Санкт-Петербург пришла аномальная погода после сильной жары. Шквалистый ветер гнул к земле деревья практически во всех районах города. С крыш улетали фрагменты кровли и черепицы. По данным СМИ, упавшее дерево убило петербурженку. Фотографии и видео природного ЧП — в материале URA.RU.