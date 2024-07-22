Жительницу Магнитогорска осудили за оправдание теракта на Крымском мосту

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Женщину оставили на свободе Фото:

Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) осудил жительницу Магнитогорска (Челябинская область) за оправдание теракта на Крымском мосту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ей назначено наказание в виде штрафа и запрета курировать сайты.

«Военный суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“). Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что женщина, являясь противником СВО, прокомментировала подрыв Крымского моста. В комментарии она назвала действия Украины правильными и допустимыми.

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Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) осудил жительницу Магнитогорска (Челябинская область) за оправдание теракта на Крымском мосту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ей назначено наказание в виде штрафа и запрета курировать сайты. «Военный суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“). Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что женщина, являясь противником СВО, прокомментировала подрыв Крымского моста. В комментарии она назвала действия Украины правильными и допустимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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