Вынесен приговор свердловскому таксисту, который насмерть сбил 7-летнего ребенка

В Серове осудили таксиста, который насмерть сбил 7-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, высадив пассажиров. Мужчине назначили девять лет лишения свободы, взыскав с него пять миллионов рублей в пользу родителей и почти 50 тысяч рублей на погребение ребенка, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Удовлетворены иски родителей погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 2,5 млн рублей в пользу каждого родителя. Также с осужденного взысканы денежные средства на погребение погибшего в сумме 49150 рублей», — следует из сообщения.
Силовики поймали таксиста в ночь на 30 июня 2022-го. Он сразу признался, что сбил ребенка и, испугавшись наказания, сбежал. Его машина была найдена через три часа после аварии. Оказывается, что с начала года он был лишен прав за пьяное вождение.
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