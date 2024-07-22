Сотрудники управления Госавтоинспекции Челябинска наказали водителя за переоборудование грузовой «газели» для перевозки пассажиров. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе управления.
«Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, который внес в конструкцию своего автомобиля изменения. Автомобиль „ГАЗ“ был переоборудован из грузового автомобиля в автомобиль для перевозки пассажиров», — сообщили в пресс-службе управления.
В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции обнаружено, что в автомобиль внесены изменения конструкции. В частности, в машине были установлены дополнительные сиденья, установлено газобалонное оборудование и система кондиционирования.
В отношении 45-летнего нарушителя был составлен административный материал за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Кроме того, водителю выдано требования об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушения. В случае неустранения нарушений регистрация автомобиля будет аннулирована.
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