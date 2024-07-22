22 июля 2024

В Нижнем Тагиле ремонтируют исторический памятник. Видео

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Помимо памятника, будет восстановлена табличка с именами работников «Тагилстроя», погибших во время Великой Отечественной войны
Помимо памятника, будет восстановлена табличка с именами работников «Тагилстроя», погибших во время Великой Отечественной войны Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начался ремонт памятника строителям восстановление таблички с именами работников треста «Тагилстрой», погибших в 1941-1945 годах. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Подрядчик приступил к ремонту монумента строителям у Городского дворца молодежи. Скульптурную группу обновили в 2014 году, сейчас ремонтировать надо постамент и лестницы. Таблички с именами работников треста „Тагилстрой“, погибших в 1941–1945 годах, тоже обязательно приведут в надлежащий вид», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в городе продолжают приводить в порядок памятные места к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В конце июня также начались работы по ремонту мемориала горнякам рудника имени III Интернационала — строители заполнят основание под мемориалом и зальют опорные стены, восстановив внешний вид памятника.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начался ремонт памятника строителям восстановление таблички с именами работников треста «Тагилстрой», погибших в 1941-1945 годах. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Подрядчик приступил к ремонту монумента строителям у Городского дворца молодежи. Скульптурную группу обновили в 2014 году, сейчас ремонтировать надо постамент и лестницы. Таблички с именами работников треста „Тагилстрой“, погибших в 1941–1945 годах, тоже обязательно приведут в надлежащий вид», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что в городе продолжают приводить в порядок памятные места к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В конце июня также начались работы по ремонту мемориала горнякам рудника имени III Интернационала — строители заполнят основание под мемориалом и зальют опорные стены, восстановив внешний вид памятника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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