В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начался ремонт памятника строителям восстановление таблички с именами работников треста «Тагилстрой», погибших в 1941-1945 годах. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Подрядчик приступил к ремонту монумента строителям у Городского дворца молодежи. Скульптурную группу обновили в 2014 году, сейчас ремонтировать надо постамент и лестницы. Таблички с именами работников треста „Тагилстрой“, погибших в 1941–1945 годах, тоже обязательно приведут в надлежащий вид», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что в городе продолжают приводить в порядок памятные места к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В конце июня также начались работы по ремонту мемориала горнякам рудника имени III Интернационала — строители заполнят основание под мемориалом и зальют опорные стены, восстановив внешний вид памятника.
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