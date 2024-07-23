Скандальному режиссеру Вырыпаеву* отменили приговор по фейкам о ВС РФ

Мосгорсуд аннулировал заочный приговор в отношении режиссера Ивана Вырыпаева (признан в РФ иноагентом), который был признан виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Дело теперь направлено на новое рассмотрение в Басманный районный суд Москвы.
«Приговор Басманного районного суда Москвы в отношении Вырыпаева отменен апелляцией», — говорится в сообщении на официальном сайте Мосгорсуда. Суд первой инстанции признал режиссера виновным по статье о распространении ложной информации, однако теперь судьба дела будет решаться заново.
Иван Вырыпаев, известный своей работой в театре «Практика» и проекте Okko Theatre, выступил против специальной военной операции на Украине, выразил намерение оказывать помощь Киеву и покинул Россию. Его предыдущий приговор вызвал значительный общественный резонанс.
*Иван Вырыпаев признан Минюстом РФ иноагентом
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