23 июля 2024

Скандальному режиссеру Вырыпаеву* отменили приговор по фейкам о ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело иноагента Вырыпаева направят в Басманный суд
Дело иноагента Вырыпаева направят в Басманный суд Фото:

Мосгорсуд аннулировал заочный приговор в отношении режиссера Ивана Вырыпаева (признан в РФ иноагентом), который был признан виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Дело теперь направлено на новое рассмотрение в Басманный районный суд Москвы.

«Приговор Басманного районного суда Москвы в отношении Вырыпаева отменен апелляцией», — говорится в сообщении на официальном сайте Мосгорсуда. Суд первой инстанции признал режиссера виновным по статье о распространении ложной информации, однако теперь судьба дела будет решаться заново.

Иван Вырыпаев, известный своей работой в театре «Практика» и проекте Okko Theatre, выступил против специальной военной операции на Украине, выразил намерение оказывать помощь Киеву и покинул Россию. Его предыдущий приговор вызвал значительный общественный резонанс.

*Иван Вырыпаев признан Минюстом РФ иноагентом

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Мосгорсуд аннулировал заочный приговор в отношении режиссера Ивана Вырыпаева (признан в РФ иноагентом), который был признан виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Дело теперь направлено на новое рассмотрение в Басманный районный суд Москвы. «Приговор Басманного районного суда Москвы в отношении Вырыпаева отменен апелляцией», — говорится в сообщении на официальном сайте Мосгорсуда. Суд первой инстанции признал режиссера виновным по статье о распространении ложной информации, однако теперь судьба дела будет решаться заново. Иван Вырыпаев, известный своей работой в театре «Практика» и проекте Okko Theatre, выступил против специальной военной операции на Украине, выразил намерение оказывать помощь Киеву и покинул Россию. Его предыдущий приговор вызвал значительный общественный резонанс. *Иван Вырыпаев признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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