В Челябинском зоопарке ребенок устроил рыбалку в пруду с карпами. Фото

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Депутаты городской думы в Челябинском зоопарке. Челябинск, зоопарк
Одна из рыб в зоопарке успела заглотить крючок Фото:

В Челябинском зоопарке ребенок устроил рыбалку в пруду с карпами. Одна из рыб успела заглотить крючок, сообщили на официальной странице организации.

«На выходных (а именно в субботу), как выяснилось, кое-кто несовершеннолетний под прикрытием собственных родителей пытался рыбачить в нашем пруду с карпами. Естественно, в силу возраста рыбака, карп «ушел» вместе со снастями, а у нас появился новый квест под названием «Избавь бедную рыбу от пирсинга в губе», — сообщили сотрудники на официальной странице зоопарка в соцсетях.

Работники зоопарка возмутились поступком семьи и попросили всех посетителей сообщать о подобных попытках нанести вред живым существам. Крючок из губы рыбы извлечен, она выпущена обратно в пруд.

«Мы хотим обратиться с просьбой к адекватной части наших посетителей: пожалуйста, если вы вдруг видите, что рядом с вами кто-то пытается причинить вред животным (а это дело пары минут обычно) — гоните их, зовите охрану, сотрудников, привлекайте к ним внимание, постарайтесь зафиксировать факт нарушения. Мы будем вам очень благодарны», — сообщили в зоопарке.

Ребенок пытался порыбачить в зоопарке
Ребенок пытался порыбачить в зоопарке

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В Челябинском зоопарке ребенок устроил рыбалку в пруду с карпами. Одна из рыб успела заглотить крючок, сообщили на официальной странице организации. «На выходных (а именно в субботу), как выяснилось, кое-кто несовершеннолетний под прикрытием собственных родителей пытался рыбачить в нашем пруду с карпами. Естественно, в силу возраста рыбака, карп «ушел» вместе со снастями, а у нас появился новый квест под названием «Избавь бедную рыбу от пирсинга в губе», — сообщили сотрудники на официальной странице зоопарка в соцсетях. Работники зоопарка возмутились поступком семьи и попросили всех посетителей сообщать о подобных попытках нанести вред живым существам. Крючок из губы рыбы извлечен, она выпущена обратно в пруд. «Мы хотим обратиться с просьбой к адекватной части наших посетителей: пожалуйста, если вы вдруг видите, что рядом с вами кто-то пытается причинить вред животным (а это дело пары минут обычно) — гоните их, зовите охрану, сотрудников, привлекайте к ним внимание, постарайтесь зафиксировать факт нарушения. Мы будем вам очень благодарны», — сообщили в зоопарке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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