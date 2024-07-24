В Челябинском зоопарке ребенок устроил рыбалку в пруду с карпами. Одна из рыб успела заглотить крючок, сообщили на официальной странице организации.
«На выходных (а именно в субботу), как выяснилось, кое-кто несовершеннолетний под прикрытием собственных родителей пытался рыбачить в нашем пруду с карпами. Естественно, в силу возраста рыбака, карп «ушел» вместе со снастями, а у нас появился новый квест под названием «Избавь бедную рыбу от пирсинга в губе», — сообщили сотрудники на официальной странице зоопарка в соцсетях.
Работники зоопарка возмутились поступком семьи и попросили всех посетителей сообщать о подобных попытках нанести вред живым существам. Крючок из губы рыбы извлечен, она выпущена обратно в пруд.
«Мы хотим обратиться с просьбой к адекватной части наших посетителей: пожалуйста, если вы вдруг видите, что рядом с вами кто-то пытается причинить вред животным (а это дело пары минут обычно) — гоните их, зовите охрану, сотрудников, привлекайте к ним внимание, постарайтесь зафиксировать факт нарушения. Мы будем вам очень благодарны», — сообщили в зоопарке.
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