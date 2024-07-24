Участники телешоу убили и съели выдру на Алтае

Участники телешоу «Последний герой» на Телецком озере (республика Алтай) убили выдру и съели ее. Серия передачи опубликована на сайте телеканала.
«В ней [серии] участники шоу во время прогулки нашли старый капкан, в который попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев, после чего его [животное] приготовили и съели», — передала содержание выпуска программы «Газета.Ru». Там уточнили, что съемки проводятся на берегу горного озера на Алтае.
Издание, сославшись на сообщение Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры, рассказало, что по размещенной в СМИ информации по незаконной охоте проводится проверка. О ее результатах сообщат позднее.
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