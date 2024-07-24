Участники телешоу убили и съели выдру на Алтае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водные процедуры для животных в зоопарке в жаркий день. Екатеринбург, выдра
Участники шоу убили выдру и съели ее во время съемок известной телепередачи Фото:

Участники телешоу «Последний герой» на Телецком озере (республика Алтай) убили выдру и съели ее. Серия передачи опубликована на сайте телеканала.

«В ней [серии] участники шоу во время прогулки нашли старый капкан, в который попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев, после чего его [животное] приготовили и съели», — передала содержание выпуска программы «Газета.Ru». Там уточнили, что съемки проводятся на берегу горного озера на Алтае.

Издание, сославшись на сообщение Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры, рассказало, что по размещенной в СМИ информации по незаконной охоте проводится проверка. О ее результатах сообщат позднее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники телешоу «Последний герой» на Телецком озере (республика Алтай) убили выдру и съели ее. Серия передачи опубликована на сайте телеканала. «В ней [серии] участники шоу во время прогулки нашли старый капкан, в который попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев, после чего его [животное] приготовили и съели», — передала содержание выпуска программы «Газета.Ru». Там уточнили, что съемки проводятся на берегу горного озера на Алтае. Издание, сославшись на сообщение Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры, рассказало, что по размещенной в СМИ информации по незаконной охоте проводится проверка. О ее результатах сообщат позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...