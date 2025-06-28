Несколько мирных жителей получили ранения в результате подрыва на минах при попытке покинуть село Богатырь, расположенное на западе Донецкой Народной Республики. По словам одного из спасенных очевидцев происшествия Николая Гусева, взрывные устройства, предположительно, были сброшены украинским гексакоптером непосредственно перед эвакуацией населения.
«Мы дошли до последней линии мин. Там находились противопехотные мины. Между танковыми минами были противопехотные. И наша группа, которая выходила второй по счету, попала. Четыре человека раненых и одна погибшая женщина», — рассказал Гусев журналистам агентства ТАСС.
Как уточнил Русев, незадолго до инцидента в районе села наблюдался полет дрона, известного среди местных жителей под названием «Баба-Яга». Он отметил, что мины были свежими и находились непосредственно на маршруте эвакуации гражданских лиц.
На место происшествия оперативно прибыли российские военнослужащие. Они оказали первую помощь пострадавшим и организовали их эвакуацию из опасной зоны. В настоящее время все раненые доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.
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