24 июля 2024

Путин дал отсрочку от призыва на военную службу еще двум категориям россиян

Путин дал отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам прокуратуры и СК
© Служба новостей «URA.RU»
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Закон с подписью Путина опубликован на портале правовых актов
Закон с подписью Путина опубликован на портале правовых актов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в Федеральный закон „О воинской обязанности и военной службе“ следующие изменения... Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.

Закон также регулирует список лиц, которые должны быть освобождены от прохождения военных сборов. В него вошли служащие Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, органов принудительного исполнения, таможенных органов, органов и организаций прокуратуры РФ. Также в список попали сотрудники следственных органов и учреждений Следственного комитета РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий.

Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась проходящим службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорится в пояснительной записке к закону.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Внести в Федеральный закон „О воинской обязанности и военной службе“ следующие изменения... Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе. Закон также регулирует список лиц, которые должны быть освобождены от прохождения военных сборов. В него вошли служащие Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, органов принудительного исполнения, таможенных органов, органов и организаций прокуратуры РФ. Также в список попали сотрудники следственных органов и учреждений Следственного комитета РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий. Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась проходящим службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорится в пояснительной записке к закону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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