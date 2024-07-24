Путин дал отсрочку от призыва на военную службу еще двум категориям россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в Федеральный закон „О воинской обязанности и военной службе“ следующие изменения... Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.
Закон также регулирует список лиц, которые должны быть освобождены от прохождения военных сборов. В него вошли служащие Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, органов принудительного исполнения, таможенных органов, органов и организаций прокуратуры РФ. Также в список попали сотрудники следственных органов и учреждений Следственного комитета РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий.
Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась проходящим службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорится в пояснительной записке к закону.
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