24 июля 2024

Защитник «Трактора» стал студентом факультета истории спорта и туризма в ЧелГУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Защитник "Трактора" поступил в ЧелГУ без вступительных испытаний
Защитник "Трактора" поступил в ЧелГУ без вступительных испытаний Фото:

Студентом Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) стал защитник хоккейного клуба «Трактор» Сергей Телегин. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Чел ГУ.

«Среди студентов нашего факультета индустрии спорта и туризма в сентябре увидим Сергея Телегина Российский хоккеист, защитник челябинского «Трактора» и сборной России», – сообщили в пресс-службе.

Защитник «Трактора» является серебряным призёром олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России. Как отметили в пресс-службе, он поступил в ЧелГУ без вступительных испытаний.

Защитник «Трактора» является серебряным призёром олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России
Защитник «Трактора» является серебряным призёром олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студентом Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) стал защитник хоккейного клуба «Трактор» Сергей Телегин. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Чел ГУ. «Среди студентов нашего факультета индустрии спорта и туризма в сентябре увидим Сергея Телегина Российский хоккеист, защитник челябинского «Трактора» и сборной России», – сообщили в пресс-службе. Защитник «Трактора» является серебряным призёром олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России. Как отметили в пресс-службе, он поступил в ЧелГУ без вступительных испытаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...