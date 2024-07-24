Защитник "Трактора" поступил в ЧелГУ без вступительных испытаний
Студентом Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) стал защитник хоккейного клуба «Трактор» Сергей Телегин. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Чел ГУ.
«Среди студентов нашего факультета индустрии спорта и туризма в сентябре увидим Сергея Телегина Российский хоккеист, защитник челябинского «Трактора» и сборной России», – сообщили в пресс-службе.
Защитник «Трактора» является серебряным призёром олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России. Как отметили в пресс-службе, он поступил в ЧелГУ без вступительных испытаний.
Защитник «Трактора» является серебряным призёром олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России
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