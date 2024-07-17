Челябинский хоккеист Кузнецов отказался от шести миллионов долларов

18 июля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Евгений Кузнецов вернется в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов отказался от шести миллионов долларов ради возвращения в Россию. Об этом 18 июля сообщил telegram-канал «Это хоккей» со ссылкой на источник в НХЛ. «И „Каролина“, и „Вашингтон“ теперь свободны от кэпхита и контракта Кузнецова. Он отказывается от причитающейся ему в этом сезоне зарплаты в шесть миллионов долларов и возвращается в Россию», — сообщает канал. Ранее стало известно, что клуб НХЛ «Каролина», за который Кузнецов играл с февраля, выставила его на драфт отказов. Это этап для расторжения контракта со спортсменом. Также сообщалось, что после согласования условий расторжения Кузнецов заключит контракт со СКА из Санкт-Петербурга, однако агент хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию. Также гендиректор челябинского хоккейного клуба «Трактор» сообщил, что на контракт со спортсменом претендуют «черно-белые». Кузнецов — воспитанник «Трактора» и играл за клуб из Челябинска до 2013 года, выиграв с клубом серебро в Кубке Гагарина. Затем переехал в Вашингтон, где играл на протяжении десяти лет и в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Весной текущего года подписал контракт с «Каролиной», с которой дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Его команда в полуфинале уступила будущей победительнице турнира «Флориде». В 2019 году международной федерацией хоккея Кузнецов на четыре года был отстранен от участия в турнирах за употребление кокаина. По этой причине он не вызывался в сборную России. Однако НХЛ не стала отстранять его от игр, и Кузнецов продолжал выступления в этой лиге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов отказался от шести миллионов долларов ради возвращения в Россию. Об этом 18 июля сообщил telegram-канал «Это хоккей» со ссылкой на источник в НХЛ. «И „Каролина“, и „Вашингтон“ теперь свободны от кэпхита и контракта Кузнецова. Он отказывается от причитающейся ему в этом сезоне зарплаты в шесть миллионов долларов и возвращается в Россию», — сообщает канал. Ранее стало известно, что клуб НХЛ «Каролина», за который Кузнецов играл с февраля, выставила его на драфт отказов. Это этап для расторжения контракта со спортсменом. Также сообщалось, что после согласования условий расторжения Кузнецов заключит контракт со СКА из Санкт-Петербурга, однако агент хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию. Также гендиректор челябинского хоккейного клуба «Трактор» сообщил, что на контракт со спортсменом претендуют «черно-белые». Кузнецов — воспитанник «Трактора» и играл за клуб из Челябинска до 2013 года, выиграв с клубом серебро в Кубке Гагарина. Затем переехал в Вашингтон, где играл на протяжении десяти лет и в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Весной текущего года подписал контракт с «Каролиной», с которой дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Его команда в полуфинале уступила будущей победительнице турнира «Флориде». В 2019 году международной федерацией хоккея Кузнецов на четыре года был отстранен от участия в турнирах за употребление кокаина. По этой причине он не вызывался в сборную России. Однако НХЛ не стала отстранять его от игр, и Кузнецов продолжал выступления в этой лиге.