24 июля 2024

В Екатеринбурге обновят фасад здания мэрии

Со здания мэрии Екатеринбурга уберут ржавые кондиционеры
© Служба новостей «URA.RU»
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На модернизацию фасада потратят 8,8 млн рублей
На модернизацию фасада потратят 8,8 млн рублей Фото:

Старые блоки кондиционеров уберут с фасада здания мэрии Екатеринбурга. На ремонт и модернизацию выделили 8,8 млн рублей, а проект подготовят к концу 2024 года. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

«Научно-проектные, сметные работы на объекте культурного наследия: „Деловой дом“, расположенного на ул. 8 Марта, 8-б», — говорится в описании объекта закупки. В работы включено проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта и его согласование в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил.

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Старые блоки кондиционеров уберут с фасада здания мэрии Екатеринбурга. На ремонт и модернизацию выделили 8,8 млн рублей, а проект подготовят к концу 2024 года. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. «Научно-проектные, сметные работы на объекте культурного наследия: „Деловой дом“, расположенного на ул. 8 Марта, 8-б», — говорится в описании объекта закупки. В работы включено проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта и его согласование в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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