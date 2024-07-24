В Екатеринбурге обновят фасад здания мэрии

Старые блоки кондиционеров уберут с фасада здания мэрии Екатеринбурга. На ремонт и модернизацию выделили 8,8 млн рублей, а проект подготовят к концу 2024 года. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.
«Научно-проектные, сметные работы на объекте культурного наследия: „Деловой дом“, расположенного на ул. 8 Марта, 8-б», — говорится в описании объекта закупки. В работы включено проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта и его согласование в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил.
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