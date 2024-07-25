Владимир Селиванов хочет сняться в новом проекте бренда «Реальные пацаны»

Владимир Селиванов благодарен сериалу "Реальные пацаны"
Пермский актер Владимир Селиванов рассказал, что готов сняться в каком-либо новом проекте под брендом «Реальные пацаны». Сериал принес ему всероссийскую популярность, поэтому он с удовольствием примет участие в спецпроекте.
«Если будет какой-то новогодний спешл „Пацанов“ — с удовольствием поучаствую», — сказал он «Газете.Ru». При этом актер подтвердил, что продолжения ситкома не будет.
Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. В 2023 году показали его финальный сезон.
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