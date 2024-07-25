В Челябинске утвердили планировку новой дороги от Обуховской до Горелова. Схема

В Челябинске утвердили планировку новой дороги от Обуховской до Горелова
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Новая дорога свяжет улицы Горелова и Обуховскую Фото:

В Ленинском районе Челябинска утвердили планировку новой дороги от улицы Обуховской до улицы Горелова. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии.

«Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) автомобильной дороги от улицы Обуховской до Горелова в Ленинском районе города Челябинска. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии.

Ранее в Челябинске разработали проект строительства автодороги в зоне жилой застройки на территории Ленинского района на участке между улицами Обуховской и Горелова. Комитет дорожного хозяйства искал исполнителя контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту будущего строительства. Начальная цена контракта составила девять миллионов 582 тысячи рублей. Согласно контракту, построить новую дорогу подрядчик должен будет к 20 марта 2025 года.

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В Ленинском районе Челябинска утвердили планировку новой дороги от улицы Обуховской до улицы Горелова. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии. «Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) автомобильной дороги от улицы Обуховской до Горелова в Ленинском районе города Челябинска. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии. Ранее в Челябинске разработали проект строительства автодороги в зоне жилой застройки на территории Ленинского района на участке между улицами Обуховской и Горелова. Комитет дорожного хозяйства искал исполнителя контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту будущего строительства. Начальная цена контракта составила девять миллионов 582 тысячи рублей. Согласно контракту, построить новую дорогу подрядчик должен будет к 20 марта 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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