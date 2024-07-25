В Челябинске утвердили планировку новой дороги от Обуховской до Горелова. Схема

В Челябинске утвердили планировку новой дороги от Обуховской до Горелова

25 июля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Новая дорога свяжет улицы Горелова и Обуховскую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска утвердили планировку новой дороги от улицы Обуховской до улицы Горелова. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии. «Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) автомобильной дороги от улицы Обуховской до Горелова в Ленинском районе города Челябинска. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии. Ранее в Челябинске разработали проект строительства автодороги в зоне жилой застройки на территории Ленинского района на участке между улицами Обуховской и Горелова. Комитет дорожного хозяйства искал исполнителя контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту будущего строительства. Начальная цена контракта составила девять миллионов 582 тысячи рублей. Согласно контракту, построить новую дорогу подрядчик должен будет к 20 марта 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинска утвердили планировку новой дороги от улицы Обуховской до улицы Горелова. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии. «Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) автомобильной дороги от улицы Обуховской до Горелова в Ленинском районе города Челябинска. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии. Ранее в Челябинске разработали проект строительства автодороги в зоне жилой застройки на территории Ленинского района на участке между улицами Обуховской и Горелова. Комитет дорожного хозяйства искал исполнителя контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту будущего строительства. Начальная цена контракта составила девять миллионов 582 тысячи рублей. Согласно контракту, построить новую дорогу подрядчик должен будет к 20 марта 2025 года.