25 июля 2024

IRNA: гости Олимпиады в Париже столкнулись с нехваткой питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
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У гостей Олимпиады Париж вызывает ощущения небезопасного города
У гостей Олимпиады Париж вызывает ощущения небезопасного города Фото:

За день до старта летних Олимпийских игр 2024 года в Париже организаторам не удалось решить проблемы нехватки питьевой воды. Об этом пишет иранское агентство IRNA.  

«Франция уверяла, что тратит много денег на прием гостей. Однако у гостей Олимпиады и представителей СМИ возникают проблемы даже с питьевой водой», — сообщает журналист IRNA Сайед Джавад Башири.

В статье отмечается, что на улицах Парижа также не ощущается приближения спортивного праздника. В городе почти нет украшений и следов подготовки к Олимпиаде. На многих улицах грязно и полно нищих, есть ощущение, что в городе небезопасно. 

Ранее нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпиаде в Париже. По словам главного тренера команды Хавьера Маскерано неизвестные злоумышленники ворвались на базу футбольной команды Аргентины и украли вещи Альмаду. Маскерано также пожаловался на общую организацию Олимпийских игр, пишет «Национальная служба новостей».

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За день до старта летних Олимпийских игр 2024 года в Париже организаторам не удалось решить проблемы нехватки питьевой воды. Об этом пишет иранское агентство IRNA.   «Франция уверяла, что тратит много денег на прием гостей. Однако у гостей Олимпиады и представителей СМИ возникают проблемы даже с питьевой водой», — сообщает журналист IRNA Сайед Джавад Башири. В статье отмечается, что на улицах Парижа также не ощущается приближения спортивного праздника. В городе почти нет украшений и следов подготовки к Олимпиаде. На многих улицах грязно и полно нищих, есть ощущение, что в городе небезопасно.  Ранее нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпиаде в Париже. По словам главного тренера команды Хавьера Маскерано неизвестные злоумышленники ворвались на базу футбольной команды Аргентины и украли вещи Альмаду. Маскерано также пожаловался на общую организацию Олимпийских игр, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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