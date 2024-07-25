IRNA: гости Олимпиады в Париже столкнулись с нехваткой питьевой воды

За день до старта летних Олимпийских игр 2024 года в Париже организаторам не удалось решить проблемы нехватки питьевой воды. Об этом пишет иранское агентство IRNA.
«Франция уверяла, что тратит много денег на прием гостей. Однако у гостей Олимпиады и представителей СМИ возникают проблемы даже с питьевой водой», — сообщает журналист IRNA Сайед Джавад Башири.
В статье отмечается, что на улицах Парижа также не ощущается приближения спортивного праздника. В городе почти нет украшений и следов подготовки к Олимпиаде. На многих улицах грязно и полно нищих, есть ощущение, что в городе небезопасно.
Ранее нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпиаде в Париже. По словам главного тренера команды Хавьера Маскерано неизвестные злоумышленники ворвались на базу футбольной команды Аргентины и украли вещи Альмаду. Маскерано также пожаловался на общую организацию Олимпийских игр, пишет «Национальная служба новостей».
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