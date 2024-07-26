Общая площадь участка под застройку составит 100 гектар Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области в 150 микрорайоне на пересечении улиц Тывасяна и Радужной построят новый жилой комплекс комфорт-класса разной этажности. В новом жилом комплексе возведут школы и детские сады с бассейнами. Общая площадь участка под застройку составит 100 гектар, сообщили в пресс-службе Магнитострой.

«В Магнитогорске в 150 микрорайоне на пересечении улиц Тывасяна и Радужной мы начинаем разработку проекта нового жилого комплекса комфорт-класса с домами высотой 4,6, и 8 этажей. Разный уровень домов даст возможность сделать террасы. Это будет малоэтажная застройка», — сообщили в пресс-службе Магнитострой.

Как отметили в Магнитострое, также в микрорайоне планируется возвести три школы с двумя бассейнами, два детских сада, в одном из которых будет бассейн. Общая площадь земельного участка под застройку составит 100 гектар. Общая площадь жилых домов, которые будут построены в первой очереди, составит 30 тысяч 356 квадратных метров.

Проект планируется начать реализовывать к первому кварталу 2025 года. Как отметили в компании застройщика, в микрорайоне планируется делать зонирование территорий. Будет территория для здоровья, детства и творчества. Планируется сделать небольшой парк. Также будет зона для образования и молодежи, при этом каждая территория будет иметь свой концепт. В зоне спорта будет расположена прогулочная территория, которая будет идти по всей площади, также предусмотрены велосипедные дорожки.

Как следует из проектной документации, которую предоставила нам компания застройщика, микрорайон планируется возвести в три очереди. Это будет малоэтажное жилое строение. Будет построен подземный паркинг и у каждого жителя микрорайона будет свое машино-место. Также в микрорайоне планируется разместить коммерческие объекты, кафе, коворкинг. Закончить первый этап строительства нового ЖК планируется в конце 2027 начале 2028 года.

В Магнитогорске Челябинской области в 150 микрорайоне на пересечении улиц Тывасяна и Радужной построят новый жилой комплекс комфорт-класса разной этажности пресс-служба компании Магнитострой

В новом ЖК малой этажности построят три школы с двумя бассейнами и два детских сада с одним большим бассейном пресс-служба компании Магнитострой

Общая площадь территории под застройку составит 100 гектар, новый ЖК будет возведен в три очереди пресс-служба компании Магнитострой