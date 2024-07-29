Сбежавший из России журналист Колезев* обосновался в Португалии

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Пятый день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, колезев дмитрий
Дмитрий Колезев покинул страну после начала СВО Фото:

Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иноагентом) получил вид на жительство в Португалии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Мы с семьей недавно закончили многомесячный квест легализации в Португалии. На все у нас ушло около полутора лет, довольно много нервов и денег, но в конечном счете все получилось. Карточки ВНЖ здесь присылают прямо на почту, заглядываешь в почтовый ящик — а там конверт от миграционной службы. Ура!» — поделился Колезев.

Россию он — экс-редактор закрывшейся в марте 2022-го интернет-газеты Znak.com и издатель заблокированного Роскомнадзором портала It`s My City — покинул после начала спецоперации на Украине. В июне Басманный суд Москвы заочно арестовал Колезева по делу о фейках про армию РФ. Он пытался обжаловать это решение, но безрезультатно.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов

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Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иноагентом) получил вид на жительство в Португалии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Мы с семьей недавно закончили многомесячный квест легализации в Португалии. На все у нас ушло около полутора лет, довольно много нервов и денег, но в конечном счете все получилось. Карточки ВНЖ здесь присылают прямо на почту, заглядываешь в почтовый ящик — а там конверт от миграционной службы. Ура!» — поделился Колезев. Россию он — экс-редактор закрывшейся в марте 2022-го интернет-газеты Znak.com и издатель заблокированного Роскомнадзором портала It`s My City — покинул после начала спецоперации на Украине. В июне Басманный суд Москвы заочно арестовал Колезева по делу о фейках про армию РФ. Он пытался обжаловать это решение, но безрезультатно. *Внесен Минюстом в реестр иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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