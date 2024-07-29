Сбежавший из России журналист Колезев* обосновался в Португалии

29 июля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Колезев покинул страну после начала СВО Фото: Вова Жабриков © URA.RU Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иноагентом) получил вид на жительство в Португалии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Мы с семьей недавно закончили многомесячный квест легализации в Португалии. На все у нас ушло около полутора лет, довольно много нервов и денег, но в конечном счете все получилось. Карточки ВНЖ здесь присылают прямо на почту, заглядываешь в почтовый ящик — а там конверт от миграционной службы. Ура!» — поделился Колезев. Россию он — экс-редактор закрывшейся в марте 2022-го интернет-газеты Znak.com и издатель заблокированного Роскомнадзором портала It`s My City — покинул после начала спецоперации на Украине. В июне Басманный суд Москвы заочно арестовал Колезева по делу о фейках про армию РФ. Он пытался обжаловать это решение, но безрезультатно. *Внесен Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иноагентом) получил вид на жительство в Португалии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Мы с семьей недавно закончили многомесячный квест легализации в Португалии. На все у нас ушло около полутора лет, довольно много нервов и денег, но в конечном счете все получилось. Карточки ВНЖ здесь присылают прямо на почту, заглядываешь в почтовый ящик — а там конверт от миграционной службы. Ура!» — поделился Колезев. Россию он — экс-редактор закрывшейся в марте 2022-го интернет-газеты Znak.com и издатель заблокированного Роскомнадзором портала It`s My City — покинул после начала спецоперации на Украине. В июне Басманный суд Москвы заочно арестовал Колезева по делу о фейках про армию РФ. Он пытался обжаловать это решение, но безрезультатно. *Внесен Минюстом в реестр иноагентов