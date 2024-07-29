В магазине «Природа» в центре Копейска после ливней утонули все животные. Видео

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В магазине погибла вся живность, включая кроликов
В магазине погибла вся живность, включая кроликов Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В магазине «Природа» в центральной части Копейска (Челябинская область) утонули хомячки, зайчики и прочая живность. Об этом 29 июля сообщается в городском паблике в соцсетях.

«Все зверьки, попугайчики, хомячки, зайчики и прочая живность погибла. Только рыбки плавают», — говорит автор видео, распространенного городским сообществом «Подслушано Копейск».

Магазин находится в подвальном помещении по адресу проспект Славы, 6. Рядом, по адресу проспект Славы, 8, находится ТРК «Слава». Парковку ТРК регулярно затапливает после дождей. В этом году после затяжных ливней и затопления части проспекта Славы мэрия перекрыла проезд по нему, в том числе возле дома, в котором находится магазин «Природа». Магазин полностью затоплен.

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В магазине «Природа» в центральной части Копейска (Челябинская область) утонули хомячки, зайчики и прочая живность. Об этом 29 июля сообщается в городском паблике в соцсетях. «Все зверьки, попугайчики, хомячки, зайчики и прочая живность погибла. Только рыбки плавают», — говорит автор видео, распространенного городским сообществом «Подслушано Копейск». Магазин находится в подвальном помещении по адресу проспект Славы, 6. Рядом, по адресу проспект Славы, 8, находится ТРК «Слава». Парковку ТРК регулярно затапливает после дождей. В этом году после затяжных ливней и затопления части проспекта Славы мэрия перекрыла проезд по нему, в том числе возле дома, в котором находится магазин «Природа». Магазин полностью затоплен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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