В магазине «Природа» в центральной части Копейска (Челябинская область) утонули хомячки, зайчики и прочая живность. Об этом 29 июля сообщается в городском паблике в соцсетях.
«Все зверьки, попугайчики, хомячки, зайчики и прочая живность погибла. Только рыбки плавают», — говорит автор видео, распространенного городским сообществом «Подслушано Копейск».
Магазин находится в подвальном помещении по адресу проспект Славы, 6. Рядом, по адресу проспект Славы, 8, находится ТРК «Слава». Парковку ТРК регулярно затапливает после дождей. В этом году после затяжных ливней и затопления части проспекта Славы мэрия перекрыла проезд по нему, в том числе возле дома, в котором находится магазин «Природа». Магазин полностью затоплен.
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