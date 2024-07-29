29 июля 2024

Полиция подключалась к поискам пропавшего ребенка в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия, посвященные духовному подвигу святой Царской семьи «Царские дни». Екатеринбург , полицейские, ограждение, полиция, забор
К поискам подключились силовики из ОП-12 Фото:

В Екатеринбурге к поискам десятилетнего Андрея Горбунцова подключились полицейские. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

По данным силовиков, мальчик уехал на велосипеде гулять в районе садового товарищества «Мечта» и не вернулся домой. На поиски бросили полицейских из 12-го отдела. Им помогают волонтеры «ЛизаАлерт».

Андрей был одет в сине-черную ветровку, черную кофту, спортивные штаны и синие кроссовки. Его рост — 150 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.

Если вам известно местоположение ребенка, то позвоните полицейским по 8 (343) 356-42-12. Связаться можно и с волонтерами — 8 (800) 700-54-52.

Андрей Горбунцов пропал 29 июля
Андрей Горбунцов пропал 29 июля
Фото:

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В Екатеринбурге к поискам десятилетнего Андрея Горбунцова подключились полицейские. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. По данным силовиков, мальчик уехал на велосипеде гулять в районе садового товарищества «Мечта» и не вернулся домой. На поиски бросили полицейских из 12-го отдела. Им помогают волонтеры «ЛизаАлерт». Андрей был одет в сине-черную ветровку, черную кофту, спортивные штаны и синие кроссовки. Его рост — 150 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Если вам известно местоположение ребенка, то позвоните полицейским по 8 (343) 356-42-12. Связаться можно и с волонтерами — 8 (800) 700-54-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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