В Екатеринбурге к поискам десятилетнего Андрея Горбунцова подключились полицейские. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
По данным силовиков, мальчик уехал на велосипеде гулять в районе садового товарищества «Мечта» и не вернулся домой. На поиски бросили полицейских из 12-го отдела. Им помогают волонтеры «ЛизаАлерт».
Андрей был одет в сине-черную ветровку, черную кофту, спортивные штаны и синие кроссовки. Его рост — 150 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.
Если вам известно местоположение ребенка, то позвоните полицейским по 8 (343) 356-42-12. Связаться можно и с волонтерами — 8 (800) 700-54-52.
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