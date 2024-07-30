Боец СВО по имени Стас записал с фронта видеообращение, в котором поблагодарил депутата гордумы Вигена Мхитаряна за помощь, которую он оказывает армии. Депутат отправил на фронт джип, автомобиль уже прибыл в зону СВО.
«Спасибо всем от души. Хочу выразить особую благодарность Вигену Мхитаряну за предоставленный великолепный автомобиль, который поможет нам выполнять задачи в зоне специальной военной операции», — говорит Стас видео.
Известно, что сам боец, записавший видеообращение, из Челябинской области, а автомобиль его армейской части был доставлен группой южноуральских волонтеров организации «Тыл СВОим». В состав группы входила жена бойца.
Как сообщало URA.RU, автомобиль депутат Мхитарян прибрел на собственные средства еще в мае. В настоящее время на фронт отправлен один груз от челябинского депутата — комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), закупленный еще в начале июня. Груз пока в пути, как только прибудет на место, его установят на автомобиль, ранее доставленный нашим бойцам.
«Ребята, которые сейчас находятся на передовой, нуждаются в том, чтобы каждый из нас, кто сейчас работает и живет на большой земле, делал все от него возможное, чтобы помочь им победить врага. Надеюсь, что автомобиль и специальное оборудование, отправленное мной на фронт, поможет бойцам в выполнении их боевых задач», — заявил URA.RU Мхитарян.
Депутат с начала СВО активно помогает бойцам. Это уже второй подаренный им автомобиль. Также депутат отправлял на передовую тактическую форму и обувь, каски, бронежилеты, квадрокоптеры, медицинское оборудование. Им были отправлены на фронт спортивный инвентарь, квадроцикл, медикаменты, спутниковую антенну StarLink и многое другое на сумму уже более 8 млн рублей.
За свою активную помощь в зоне СВО Мхитарян награжден ведомственной медалью Министерства обороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» вручила депутату медаль «Патриот России».
Известно, что депутат принял активное участие в организации в Тракторозаводском районе Челябинска системную волонтерскую работу. Добровольцы изготавливают, приобретают грузы для российских солдат и офицеров, которые сейчас работают в зоне СВО. Сейчас в волонтерской работе активно участвуют челябинцы разных возрастов. Школьники и студенты шьют маскировочные сетки, женщины шьют нужную бойцам экипировку. Изготавливаются окопные свечи, предприниматели закупают необходимое оборудование.
За свою волонтерскую деятельность в зоне СВО Мхитарян награжден ведомственной медалью Министерства обороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» вручила депутату медаль «Патриот России».
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