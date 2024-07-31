Медведев: налоговые изменения будут критиковать

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, что в России необходимы налоговые изменения. При этом он не отрицает, что данные инициативы будут критиковаться гражданами. Об этом Медведев рассказал во время встречи с депутатами фракции «Единая Россия».
«Да, будет и критика [налоговых изменений], будут какие-то, наверное, необходимости подправить что-то, но в целом это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ», — сказал Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме. Его слова приводят в ТАСС.
Ранее стало известно, что в России вводятся новые налоговые изменения, которые предусматривают введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие нововведения. А 10 июля Госдума официально приняла в третьем чтении закон об обновлении налоговой системы. Президент РФ Владимир Путин подписал вышеуказанные законы 12 июля.
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