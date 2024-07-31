Медведев: налоговые изменения будут критиковать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что налоговые изменения назрели, но они будут критиковаться россиянами Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, что в России необходимы налоговые изменения. При этом он не отрицает, что данные инициативы будут критиковаться гражданами. Об этом Медведев рассказал во время встречи с депутатами фракции «Единая Россия».

Новость по теме
Как изменится налоговая система в России: прогрессивная шкала, помощь семьям и бизнесу

«Да, будет и критика [налоговых изменений], будут какие-то, наверное, необходимости подправить что-то, но в целом это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ», — сказал Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме. Его слова приводят в ТАСС.

Ранее стало известно, что в России вводятся новые налоговые изменения, которые предусматривают введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие нововведения. А 10 июля Госдума официально приняла в третьем чтении закон об обновлении налоговой системы. Президент РФ Владимир Путин подписал вышеуказанные законы 12 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, что в России необходимы налоговые изменения. При этом он не отрицает, что данные инициативы будут критиковаться гражданами. Об этом Медведев рассказал во время встречи с депутатами фракции «Единая Россия». «Да, будет и критика [налоговых изменений], будут какие-то, наверное, необходимости подправить что-то, но в целом это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ», — сказал Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме. Его слова приводят в ТАСС. Ранее стало известно, что в России вводятся новые налоговые изменения, которые предусматривают введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие нововведения. А 10 июля Госдума официально приняла в третьем чтении закон об обновлении налоговой системы. Президент РФ Владимир Путин подписал вышеуказанные законы 12 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...