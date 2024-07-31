Медведев: налоговые изменения будут критиковать

31 июля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что налоговые изменения назрели, но они будут критиковаться россиянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, что в России необходимы налоговые изменения. При этом он не отрицает, что данные инициативы будут критиковаться гражданами. Об этом Медведев рассказал во время встречи с депутатами фракции «Единая Россия». Новость по теме Как изменится налоговая система в России: прогрессивная шкала, помощь семьям и бизнесу «Да, будет и критика [налоговых изменений], будут какие-то, наверное, необходимости подправить что-то, но в целом это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ», — сказал Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме. Его слова приводят в ТАСС. Ранее стало известно, что в России вводятся новые налоговые изменения, которые предусматривают введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие нововведения. А 10 июля Госдума официально приняла в третьем чтении закон об обновлении налоговой системы. Президент РФ Владимир Путин подписал вышеуказанные законы 12 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, что в России необходимы налоговые изменения. При этом он не отрицает, что данные инициативы будут критиковаться гражданами. Об этом Медведев рассказал во время встречи с депутатами фракции «Единая Россия». «Да, будет и критика [налоговых изменений], будут какие-то, наверное, необходимости подправить что-то, но в целом это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ», — сказал Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме. Его слова приводят в ТАСС. Ранее стало известно, что в России вводятся новые налоговые изменения, которые предусматривают введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие нововведения. А 10 июля Госдума официально приняла в третьем чтении закон об обновлении налоговой системы. Президент РФ Владимир Путин подписал вышеуказанные законы 12 июля.