В мэрии Перми назначен новый начальник департамента общественной безопасности

В мэрии Перми департамент общественной безопасности возглавил Константин Кузьменко. Ранее он был заместителем начальника, сообщили в администрации.
«Начальником департамента общественной безопасности администрации Перми назначен Константин Кузьменко. К исполнению новых должностных обязанностей он приступил с 1 августа», — говорится на сайте мэрии.
Как ранее рассказывало URA.RU, Кузьменко в мэрию перешел в июне с поста начальника Ленинского районного отдела полиции Перми. Он выпускник Нижегородской академии МВД, более 20 лет прослужил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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