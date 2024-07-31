31 июля 2024

В мэрии Перми назначен новый начальник департамента общественной безопасности

Департамент общественной безопасности Перми возглавил Константин Кузьменко
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, здание администрации города, мэрия
В мэрии Перми новое назначение Фото:

В мэрии Перми департамент общественной безопасности возглавил Константин Кузьменко. Ранее он был заместителем начальника, сообщили в администрации.

«Начальником департамента общественной безопасности администрации Перми назначен Константин Кузьменко. К исполнению новых должностных обязанностей он приступил с 1 августа», — говорится на сайте мэрии.

Как ранее рассказывало URA.RU, Кузьменко в мэрию перешел в июне с поста начальника Ленинского районного отдела полиции Перми. Он выпускник Нижегородской академии МВД, более 20 лет прослужил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

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В мэрии Перми департамент общественной безопасности возглавил Константин Кузьменко. Ранее он был заместителем начальника, сообщили в администрации. «Начальником департамента общественной безопасности администрации Перми назначен Константин Кузьменко. К исполнению новых должностных обязанностей он приступил с 1 августа», — говорится на сайте мэрии. Как ранее рассказывало URA.RU, Кузьменко в мэрию перешел в июне с поста начальника Ленинского районного отдела полиции Перми. Он выпускник Нижегородской академии МВД, более 20 лет прослужил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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