Политика Власть В мэрии Перми назначен новый начальник департамента общественной безопасности Департамент общественной безопасности Перми возглавил Константин Кузьменко 01 августа 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + В мэрии Перми новое назначение Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В мэрии Перми департамент общественной безопасности возглавил Константин Кузьменко. Ранее он был заместителем начальника, сообщили в администрации. «Начальником департамента общественной безопасности администрации Перми назначен Константин Кузьменко. К исполнению новых должностных обязанностей он приступил с 1 августа», — говорится на сайте мэрии. Как ранее рассказывало URA.RU, Кузьменко в мэрию перешел в июне с поста начальника Ленинского районного отдела полиции Перми. Он выпускник Нижегородской академии МВД, более 20 лет прослужил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В мэрии Перми департамент общественной безопасности возглавил Константин Кузьменко. Ранее он был заместителем начальника, сообщили в администрации. «Начальником департамента общественной безопасности администрации Перми назначен Константин Кузьменко. К исполнению новых должностных обязанностей он приступил с 1 августа», — говорится на сайте мэрии. Как ранее рассказывало URA.RU, Кузьменко в мэрию перешел в июне с поста начальника Ленинского районного отдела полиции Перми. Он выпускник Нижегородской академии МВД, более 20 лет прослужил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД РФ по Пермскому краю. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям