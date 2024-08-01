К месту взрыва в Нижнем Тагиле выехали сыщики по борьбе с экстремизмом

На место обрушения дома в Нижнем Тагиле выехал шеф свердловской полиции Александр Мешков, а также лучшие сыщики из центра по противодействию экстремизму. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы главка регионального МВД Валерий Горелых.
«На место ЧП в Нижний Тагил выехал начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Также туда выдвинулась группа наиболее опытных оперуполномоченных из центра по противодействию экстремизму», — сказал Горелых.
Предварительной причиной ЧП в Нижнем Тагиле называют взрыв бытового газа. Однако одна из жительниц дома рассказала URA.RU, что перед трагедией рядом со зданием видели подозрительных мужчин. Она предположила, что взрыв мог быть результатом теракта. Все самое главное с места событий, — в онлайн-трансляции URA.RU.
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