Семь погибших, из них четверо детей: итоги двух дней поисков под завалами в Нижнем Тагиле

Под завалами в Нижнем Тагиле погибли семь человек, из них четверо детей

02 августа 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Участники спасательной операции работают на пределе возможностей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле вторые сутки ведутся поиски людей, оказавшихся под завалами дома после взрыва. По последним данным, озвученным МЧС, погибло семь человек, из них четверо — дети. Спасти удалось 21 человек. Основное о трагедии к этому часу, — в материале URA.RU. Взрыв Мощный взрыв в пятиэтажке №81 на улице Сибирской прогремел днем 1 августа. Обрушились два подъезда, под завалами оказались люди. На место прибыли не только спецслужбы Нижнего Тагила, но и подмога из Екатеринбурга: сотрудники МЧС, полиции, следственного комитета, ФСБ, скорой помощи, больниц, газовой службы и властей. Все жильцы дома были экстренно эвакуированы, большинство разместились у родни, некоторые — в пункте временного размещения. Специалисты приступили к работам. В первый день удалось достать большинство пострадавших и четверых погибших. Спасательная операция не прерывалась ни на миг и продолжилась на вторые сутки. С места ЧП уже начали вывозить обломки Фото: Илья Московец © URA.RU Жертвы Однако во второй день чуда не случилось. Если 1 августа еще была надежда, что оставшихся под завалами людей найдут живыми, 2 августа этого не произошло. Спасателям удалось достать три тела: мальчика, девочки (предположительно) и мужчины. Таким образом, число погибших выросло до семи. Из этих семи четыре ребенка: три девочки-подростка и семилетний мальчик. URA.RU рассказывал, что он и подруги оказались в одной квартире по роковому стечению обстоятельств. Люди сутки провели на завалах в надежде, что их родных найдут живыми Фото: Илья Московец © URA.RU Выжившие Спасенных в разы больше — по свежим данным минздрава, 21 человек. Из них — 10 детей, которые размещены в больницах Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Глава свердловского здравоохранения Андрей Карлов лично посетил госпитализированных, познакомился с результатами обследований, ходом лечения и дал рекомендации. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое. Кроме людей на завалах спасли двух животных. Йоркширский терьер чудом уцелел в первый день и нашел свою хозяйку благодаря неравнодушной местной жительнице. А кошку спасатели извлекли 2 августа, кто ее хозяева и где они, пока неизвестно. В обрушении пострадали и животные Фото: Илья Московец © URA.RU Версии Основная версия трагедии — взрыв бытового газа. В первый день очевидцы рассказывали о неких подозрительных мужчинах, которые были в форме газовиков, ходили вблизи дома №81 на Сибирской и «крутили трубы». Их прогнали, и через 15 минут якобы раздался взрыв. Одна из жительниц заявила, что он мог быть спланирован заранее. Впрочем, источник URA.RU сообщил, что версию об умышленном преступлении не рассматривают. Зато рассматривают другую: силовики не исключают, что у кого-то из жильцов в квартире мог храниться газовый баллон, который взорвался и привел к обрушению. Все это предстоит установить экспертам. Причину трагедии предстоит выяснить Фото: Илья Московец © URA.RU Поручения Губернатор Евгений Куйвашев после завершения поисково-спасательной операции поручил сразу начать подготовку к разбору завалов на месте ЧП в Нижнем Тагиле. Он подчеркнул, что необходимо заранее готовиться к этому процессу. Ранее глава региона направил более 240 млн рублей на помощь пострадавшим и расселение жителей дома. Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства региона. Каждому пострадавшему, кто полностью лишился имущества, будет выплачено по 150 тысяч рублей. О тагильском ЧП Куйвашев доложил по телефону президенту Владимиру Путину. Он отчитался о ликвидации последствий обрушения дома в Нижнем Тагиле, работе оперативного штаба, организации пунктов временного размещения и гарантиях социальных услуг для пострадавших. Губернатор Куйвашев ночь провел на завалах Фото: Илья Московец © URA.RU Траур В субботу, 3 августа, поисково-спасательные работы могут продолжиться. Они идут и в настоящее время. По неподтвержденной информации под завалами может оставаться один человек. На подмогу уральцам прибыл аэромобильный спасательный отряд МЧС России «Центроспас» — 50 человек с собаками. Это опытные специалисты, которые спасали людей в разных точках мира — например, после землетрясения в Турции. Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днем траура, об этом объявил градоначальник Владислав Пинаев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшим. «В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью», — обратился к землякам мэр. В городе отменены развлекательные мероприятия, 3 августа объявлен днем траура Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле вторые сутки ведутся поиски людей, оказавшихся под завалами дома после взрыва. По последним данным, озвученным МЧС, погибло семь человек, из них четверо — дети. Спасти удалось 21 человек. Основное о трагедии к этому часу, — в материале URA.RU. Мощный взрыв в пятиэтажке №81 на улице Сибирской прогремел днем 1 августа. Обрушились два подъезда, под завалами оказались люди. На место прибыли не только спецслужбы Нижнего Тагила, но и подмога из Екатеринбурга: сотрудники МЧС, полиции, следственного комитета, ФСБ, скорой помощи, больниц, газовой службы и властей. Все жильцы дома были экстренно эвакуированы, большинство разместились у родни, некоторые — в пункте временного размещения. Специалисты приступили к работам. В первый день удалось достать большинство пострадавших и четверых погибших. Спасательная операция не прерывалась ни на миг и продолжилась на вторые сутки. Однако во второй день чуда не случилось. Если 1 августа еще была надежда, что оставшихся под завалами людей найдут живыми, 2 августа этого не произошло. Спасателям удалось достать три тела: мальчика, девочки (предположительно) и мужчины. Таким образом, число погибших выросло до семи. Из этих семи четыре ребенка: три девочки-подростка и семилетний мальчик. URA.RU рассказывал, что он и подруги оказались в одной квартире по роковому стечению обстоятельств. Спасенных в разы больше — по свежим данным минздрава, 21 человек. Из них — 10 детей, которые размещены в больницах Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Глава свердловского здравоохранения Андрей Карлов лично посетил госпитализированных, познакомился с результатами обследований, ходом лечения и дал рекомендации. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое. Кроме людей на завалах спасли двух животных. Йоркширский терьер чудом уцелел в первый день и нашел свою хозяйку благодаря неравнодушной местной жительнице. А кошку спасатели извлекли 2 августа, кто ее хозяева и где они, пока неизвестно. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа. В первый день очевидцы рассказывали о неких подозрительных мужчинах, которые были в форме газовиков, ходили вблизи дома №81 на Сибирской и «крутили трубы». Их прогнали, и через 15 минут якобы раздался взрыв. Одна из жительниц заявила, что он мог быть спланирован заранее. Впрочем, источник URA.RU сообщил, что версию об умышленном преступлении не рассматривают. Зато рассматривают другую: силовики не исключают, что у кого-то из жильцов в квартире мог храниться газовый баллон, который взорвался и привел к обрушению. Все это предстоит установить экспертам. Губернатор Евгений Куйвашев после завершения поисково-спасательной операции поручил сразу начать подготовку к разбору завалов на месте ЧП в Нижнем Тагиле. Он подчеркнул, что необходимо заранее готовиться к этому процессу. Ранее глава региона направил более 240 млн рублей на помощь пострадавшим и расселение жителей дома. Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства региона. Каждому пострадавшему, кто полностью лишился имущества, будет выплачено по 150 тысяч рублей. О тагильском ЧП Куйвашев доложил по телефону президенту Владимиру Путину. Он отчитался о ликвидации последствий обрушения дома в Нижнем Тагиле, работе оперативного штаба, организации пунктов временного размещения и гарантиях социальных услуг для пострадавших. В субботу, 3 августа, поисково-спасательные работы могут продолжиться. Они идут и в настоящее время. По неподтвержденной информации под завалами может оставаться один человек. На подмогу уральцам прибыл аэромобильный спасательный отряд МЧС России «Центроспас» — 50 человек с собаками. Это опытные специалисты, которые спасали людей в разных точках мира — например, после землетрясения в Турции. Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днем траура, об этом объявил градоначальник Владислав Пинаев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшим. «В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью», — обратился к землякам мэр.