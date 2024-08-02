В квартире рухнувшего в Нижнем Тагиле дома было сразу четверо детей

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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Двух девочек удалось найти, третью и мальчика — пока нет Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В одной из квартир дома, рухнувшего в Нижнем Тагиле, по роковому стечению обстоятельств собралось сразу четверо детей. Одна из них — юная хозяйка жилища, две подруги пришли к ней в гости, и еще один мальчик случайно забежал попить воды. В этот момент раздался взрыв, и все ребята оказались под завалами. Об этом рассказал URA.RU один из жильцов пятиэтажки.

«Аня, хозяйка квартиры, из многодетной семьи, у них пятеро детей. Старшая сестра в тот день ушла на работу, еще троих детей родители отвезли в деревню. Аня осталась дома одна и позвала в гости подруг — двух Полин, одна из которых жила в том же подъезде на первом этаже. Потом к ним забежал домой семилетний мальчик — они были знакомы, он гулял во дворе и попросил попить воды. В этот момент раздался взрыв, и все четверо оказались под завалами», — объяснил собеседник.

14-летнюю Аню нашли: девочка погибла, ее опознали родители. Нашли и одну из ее подруг, 12-летнюю Полину: она упала в подвал и получила ожоги, сейчас ребенок в больнице. Вторую Полину и семилетнего Дениса ищут: по неподтвержденной информации, дети подают голоса, а девочка даже якобы звонила с сотового телефона.

Взрыв прогремел в доме на улице Сибирской днем 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Погибли четыре человека — из них две девочки-подростка. Еще 15 человек спасателям удалось поднять на поверхность. Все самое главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В одной из квартир дома, рухнувшего в Нижнем Тагиле, по роковому стечению обстоятельств собралось сразу четверо детей. Одна из них — юная хозяйка жилища, две подруги пришли к ней в гости, и еще один мальчик случайно забежал попить воды. В этот момент раздался взрыв, и все ребята оказались под завалами. Об этом рассказал URA.RU один из жильцов пятиэтажки. «Аня, хозяйка квартиры, из многодетной семьи, у них пятеро детей. Старшая сестра в тот день ушла на работу, еще троих детей родители отвезли в деревню. Аня осталась дома одна и позвала в гости подруг — двух Полин, одна из которых жила в том же подъезде на первом этаже. Потом к ним забежал домой семилетний мальчик — они были знакомы, он гулял во дворе и попросил попить воды. В этот момент раздался взрыв, и все четверо оказались под завалами», — объяснил собеседник. 14-летнюю Аню нашли: девочка погибла, ее опознали родители. Нашли и одну из ее подруг, 12-летнюю Полину: она упала в подвал и получила ожоги, сейчас ребенок в больнице. Вторую Полину и семилетнего Дениса ищут: по неподтвержденной информации, дети подают голоса, а девочка даже якобы звонила с сотового телефона. Взрыв прогремел в доме на улице Сибирской днем 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Погибли четыре человека — из них две девочки-подростка. Еще 15 человек спасателям удалось поднять на поверхность. Все самое главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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