В квартире рухнувшего в Нижнем Тагиле дома было сразу четверо детей

02 августа 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Двух девочек удалось найти, третью и мальчика — пока нет Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В одной из квартир дома, рухнувшего в Нижнем Тагиле, по роковому стечению обстоятельств собралось сразу четверо детей. Одна из них — юная хозяйка жилища, две подруги пришли к ней в гости, и еще один мальчик случайно забежал попить воды. В этот момент раздался взрыв, и все ребята оказались под завалами. Об этом рассказал URA.RU один из жильцов пятиэтажки. «Аня, хозяйка квартиры, из многодетной семьи, у них пятеро детей. Старшая сестра в тот день ушла на работу, еще троих детей родители отвезли в деревню. Аня осталась дома одна и позвала в гости подруг — двух Полин, одна из которых жила в том же подъезде на первом этаже. Потом к ним забежал домой семилетний мальчик — они были знакомы, он гулял во дворе и попросил попить воды. В этот момент раздался взрыв, и все четверо оказались под завалами», — объяснил собеседник. 14-летнюю Аню нашли: девочка погибла, ее опознали родители. Нашли и одну из ее подруг, 12-летнюю Полину: она упала в подвал и получила ожоги, сейчас ребенок в больнице. Вторую Полину и семилетнего Дениса ищут: по неподтвержденной информации, дети подают голоса, а девочка даже якобы звонила с сотового телефона. Взрыв прогремел в доме на улице Сибирской днем 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Погибли четыре человека — из них две девочки-подростка. Еще 15 человек спасателям удалось поднять на поверхность. Все самое главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одной из квартир дома, рухнувшего в Нижнем Тагиле, по роковому стечению обстоятельств собралось сразу четверо детей. Одна из них — юная хозяйка жилища, две подруги пришли к ней в гости, и еще один мальчик случайно забежал попить воды. В этот момент раздался взрыв, и все ребята оказались под завалами. Об этом рассказал URA.RU один из жильцов пятиэтажки. «Аня, хозяйка квартиры, из многодетной семьи, у них пятеро детей. Старшая сестра в тот день ушла на работу, еще троих детей родители отвезли в деревню. Аня осталась дома одна и позвала в гости подруг — двух Полин, одна из которых жила в том же подъезде на первом этаже. Потом к ним забежал домой семилетний мальчик — они были знакомы, он гулял во дворе и попросил попить воды. В этот момент раздался взрыв, и все четверо оказались под завалами», — объяснил собеседник. 14-летнюю Аню нашли: девочка погибла, ее опознали родители. Нашли и одну из ее подруг, 12-летнюю Полину: она упала в подвал и получила ожоги, сейчас ребенок в больнице. Вторую Полину и семилетнего Дениса ищут: по неподтвержденной информации, дети подают голоса, а девочка даже якобы звонила с сотового телефона. Взрыв прогремел в доме на улице Сибирской днем 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Погибли четыре человека — из них две девочки-подростка. Еще 15 человек спасателям удалось поднять на поверхность. Все самое главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.