ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

Пожарные ликвидировали возгорание (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Белгородской области. Произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», —
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