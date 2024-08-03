ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
Пожарные ликвидировали возгорание (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Белгородской области. Произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», — сообщил Гладков в Telegram. По данным губернатора, пожарные ликвидировали возгорании. Пострадавших при происшествии нет.

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ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Белгородской области. Произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», — сообщил Гладков в Telegram. По данным губернатора, пожарные ликвидировали возгорании. Пострадавших при происшествии нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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