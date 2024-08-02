02 августа 2024

В Нижнем Тагиле снесли один из подъездов обрушившегося дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Обрушение дома случилось в полдень 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Как и анонсировало URA.RU, строители снесли левую часть дома на улице Сибирской, 81, который частично обрушился из-за взрыва 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в УрФО.

«На месте происшествия идет разбор завалов. Поисково-спасательные работы завершены. Специалисты уже разобрали остатки одного из подъездов дома, поврежденного в результате трагедии», — передает telegram-канал Urfo Info.

Частично обрушившуюся пятиэтажку в Нижнем Тагиле планируют снести полностью, говорит источник URA.RU. По его данным, чиновники сейчас рассматривают два варианта — предоставить пострадавшим семьям и жильцам уцелевших квартир денежную компенсацию или уже готовое жилье. При этом второй информированный собеседник — близкий к оперштабу — говорит, что необходимо дождаться экспертизы. Левую часть дома (один подъезд) демонтируют совершенно точно, а вот вторую, может быть, сохранят, если будет установлено, что это возможно. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.

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Как и анонсировало URA.RU, строители снесли левую часть дома на улице Сибирской, 81, который частично обрушился из-за взрыва 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в УрФО. «На месте происшествия идет разбор завалов. Поисково-спасательные работы завершены. Специалисты уже разобрали остатки одного из подъездов дома, поврежденного в результате трагедии», — передает telegram-канал Urfo Info. Частично обрушившуюся пятиэтажку в Нижнем Тагиле планируют снести полностью, говорит источник URA.RU. По его данным, чиновники сейчас рассматривают два варианта — предоставить пострадавшим семьям и жильцам уцелевших квартир денежную компенсацию или уже готовое жилье. При этом второй информированный собеседник — близкий к оперштабу — говорит, что необходимо дождаться экспертизы. Левую часть дома (один подъезд) демонтируют совершенно точно, а вот вторую, может быть, сохранят, если будет установлено, что это возможно. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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